非投等債型ETF 人氣旺
今年下半年以來全球股債市震盪反彈，帶動台灣ETF的成交熱度，統計顯示，7月以來62檔台股ETF總成交近282萬張，是各類型ETF中最熱門成交標的；98檔債券ETF總成交近206萬張，除了美債以及投等債外，以非投等債ETF人氣最旺。
法人指出，這波ETF交易熱度，主要受到投資人股票ETF投資獲利了結，債券ETF逢回加碼或追逐ETF除息，因此帶來可觀交易量。
成交前十名債券ETF有群益優選非投等債（00953B）及第一金優選非投債兩檔非投資等級債券ETF，其餘多數為長天期美債ETF，如：群益ESG投等債20+、元大美債20年、國泰20年美債等多數為老牌公債ETF。
觀察CMoney統計資料，7月10檔熱門成交債券ETF，兩檔非投等債ETF，不僅在成交張數表現突出，也在近期新增發行量上表現亮眼，反應投資人的偏好熱度，成交第一名的群益優選非投等債，7月發行量成長1.9%，第2季以來亦見成長6.24%；第一金優選非投債發行成長更亮眼，7月發行量成長11.7%，第2季以來更有110.46%的高成長率。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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