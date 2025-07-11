九檔ETF 飆出新高價

那斯達克指數再創歷史新高，歐美亞主要股市收紅，帶動台灣ETF表現，昨（10）日有九檔收盤價創新高，以投資區域來看，台股有五檔上榜、美股三檔、全球股一檔，其中，台股三檔主動操作的ETF全數入列。

昨日收盤價格創高的ETF，分別為台新標普科技精選（009807）、第一金太空衛星、新光美國電力基建、主動統一台股增長、台新標普500、聯邦台精彩50、華南永昌優選50、主動群益台灣強棒以及主動野村臺灣優選。

從掛牌時間以及表現觀察，第一金太空衛星在2022年掛牌，歷經全球股市多頭行情，太空衛星商機以及各國軍事競爭行情，掛牌至今漲幅高達114%。其餘八檔都是2025年4月後成立的標的，市場歷經股債匯市的三殺後，展開反彈行情，新掛牌ETF漲幅落在3.5%至19%間。值得一提的是，台股仍在區間箱型整理，不過，主動統一台股增長已經連續兩日收盤價改寫新高，表現相當亮眼。對此，法人表示，近來美國對台最終稅率懸而未決，加上第2季企業獲利表現恐受匯損侵蝕，造成市場觀望情緒濃厚。

處於充滿不確定性的市場中，更能凸顯主動式台股ETF可由經理人靈活操作、隨時調節持股比例的優勢，成為市場資金的新寵兒。預估近期台股高機率呈現震盪整理，待市場情緒逐步回穩，仍可望迎來補漲行情。

華南永昌優選50經理人蔣松原指出，雖然台灣不在川普的第二輪對等關稅名單中，但市場對降息預期轉強，台股指數持續看漲。尤其經過第2季的上沖下洗，融資減少近三分之一，籌碼趨於穩定，且根據歷史數據顯示，台股第4季平均上漲機率高達六成，為全年表現最強勁的季度，建議投資人可趁機進場。

隨著輝達市值一度衝破4兆美元，帶動全球AI產業的蓬勃發展，台積電也預期未來五年AI營收年均成長率達45%，主要經濟體市場明年企業獲利成長率朝正向發展，加以美國聯準會可望降息2碼，整體資金環境走向寬鬆，將支撐台股下半年股市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。