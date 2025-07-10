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不怕「關稅」帝君發威！DRAI ETF上半年報酬率達20.7% 遠高S&P 500

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
Draco Evolution AI ETF（DRAI）上市一周年，今年上半年報酬率達20.75%，遠高於S&P 500指數的6.2%，度雷克進化科技執行長傅冠龍（Jack Fu）指出DRAI透過AI模型與風控架構，先一步降低風險，為投資人守住每一分努力累積的資產。高瑜君／攝影
Draco Evolution AI ETF（DRAI）上市一周年，今年上半年報酬率達20.75%，遠高於S&P 500指數的6.2%，度雷克進化科技執行長傅冠龍（Jack Fu）指出DRAI透過AI模型與風控架構，先一步降低風險，為投資人守住每一分努力累積的資產。高瑜君／攝影

Draco Evolution AI ETF（DRAI）上市一周年，截至6月30日，DRAI年初至今報酬率達20.75%，遠高於S&P 500指數的6.2%。且在市場最恐慌的4月，歷經劇烈波動後，DRAI僅用八個交易日就收復跌幅，並在5月中創下階段性新高，展現精準的AI、量化、風控的三層架構。

DRAI於紐約證券交易所（NYSE ）掛牌滿一年，歷經美股高點震盪、川普關稅言論引發的貿易政策疑慮、聯準會降息延後預期、以及通膨壓力回升等市場波動因素，DRAI憑藉其「AI預測多空×量化配置×波動風控」的三層架構策略，守住回檔，也創下領先績效。

DRAI由度雷克進化科技所發行，度雷克進化科技執行長傅冠龍（Jack Fu）指出， 「這一年來，我們看到市場從高點震盪走來，每一次大跌都讓投資人充滿焦慮。我自己也做過投資，知道那種坐在螢幕前盯盤、擔心資產縮水的感受。DRAI的策略就是為了這樣的時刻而設計，透過AI模型與風控架構，先一步降低風險，為投資人守住每一分努力累積的資產。」

回顧川普4月風暴期間，DRAI最大回檔為10%，顯著優於S&P 500 ETF（SPY）的21.2%跌幅。同期間，DRAI在4月8日觸底後僅花8個交易日即翻紅，並持續上漲，遠快於同類主動式ETF平均需15~20個交易日才完全收復。

此表現歸功於DRAI在策略調整中的精準應對，1月加碼科技槓桿型ETF及科技成長股、2月快速降低波動性並配置核心債券與高收益債，4月初提前建構反向避險部位，4月24日後再恢復進取配置，成功捕捉反彈行情。

DRAI採用三層式策略：AI預測層，預測市場多空趨勢，指引整體風險水位；量化配置層，根據基本面與宏觀因子動態調整資產比重；波動風控層，當市場接近風險閾值時，自動增持防禦資產壓低回撤。

度雷克進化科技有限公司由執行長Jack Fu與YouTube共同創辦人陳士駿共同創立，致力於將AI與量化科技應用於資產管理，使命是「讓投資變得簡單」，致力於將AI科技與量化投資策略結合，為全球投資人打造能穩定穿越循環的主動式ETF工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AI

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