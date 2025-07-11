五大ETF 定期定額續強

臺灣證券交易所9日公布6月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強維持元大台灣50（0050）的319,208戶、國泰永續高股息303,642戶、元大高股息267,353戶、富邦台50的252,576戶、群益台灣精選高息131,407戶，排名不變。

ETF前20大排名沒有出現太大變化，富邦NASDAQ上升一個名次至第14名、而第20名由大華優利高填息30取代富邦科技入列。不過，對比5月定期定額交易戶數數據，少數呈現增加，其中，又以群益台灣精選高息增加8,238戶最多、國泰永續高股息增加6,322戶、元大高股息增加3,207戶、元大台灣高息低波增加1,952戶、國泰台灣領袖50增加1,476戶。

值得一提的是，元大台灣50的6月定期定額戶數雖較前一個月減少43,812戶，乍看數據非常驚人，不過，其實主要是因為執行分割作業，6月11日至17日暫停交易五天，若投資人設定的定期定額扣款日在此期間內，則不扣款，進行影響6月定期定額交易戶數統計資料，預期7月將回歸正常。

至於個股部分，前20大排名中，中華電上升一個名次，至第六名、長榮上升兩個名次，至第17名、而第20名由華南金取代台企銀入列。前五強維持台積電105,412戶、兆豐金28,907戶、玉山金27,520戶、鴻海17,295戶、中信金17,122戶。

進一步對比5月定期定額交易戶數數據，多數呈現增加，其中又以長榮增加525戶最多，其次為中華電增加395戶，其餘如永豐金、中信金、聯發科、富邦金、元大金等都增加超過200戶。

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