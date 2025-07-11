00940再陷貼息！他嘆「連9元都沒了」諷：台灣價值靠信仰充值

擁有71萬股民的高股息ETF「元大台灣價值高息00940」10日除息，每股配發0.04元，盤中最低跌至8.99元，再度陷入貼息，引發廣大網友關注與吐槽。一名網友在PTT感嘆「10元買進，一年多了還慘賠10%」，直言成分股不差卻績效不振，讓人質疑這檔ETF的選股邏輯與操作策略。

根據媒體報導，00940為月配型台股ETF，自2024年上市以來共配息13次，近期每股配息多維持在0.03至0.04元之間。雖然目前配息略有回升，但相比過去10元發行價，仍呈現明顯折價。成分股如長榮、陽明、廣達等均為大型權值股，但無法帶動整體表現，使不少投資人套牢至今，苦等回本無望。

該網友的發文引來眾多回應，部分網友認為這是「高股息神話破滅」的代表，有人嘲諷「韭是您」、「月月配讓你月月揪心」，更有人以過去搶購熱潮反諷：「大媽抵押房地產搶進的，現在應該含淚領40元」、「還好我沒買，當初媒體業配一堆，真的是害人」。

也有網友直指根本問題出在「買貴了」與「選股機制」，批評00940是「合法圈錢」、「垃圾成分股混在一起」。一名網友表示：「大盤22600點，你還賠錢，不如直接買陽明」。另有人反思投資心態：「不想擇時選股，只想靠ETF收息，就別奢望有高報酬」。

不過，也有少數人持相對寬容態度，認為9元以下買進者「比當初搶10塊的好太多」，甚至笑稱「現在正便宜」。另有投資人指出「ETF本就應該長期持有」，短線波動不足以斷定好壞。

整體而言，00940再陷貼息引發投資人對「高股息ETF」的信任危機。從當初媒體力推、投資人瘋搶，到如今股價低迷、成分股不振、配息無感，不少人開始反思自身投資策略，也呼籲未來選擇ETF時，應更加審慎評估投資時機與基金基本面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。