快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

市場避險買高息！00919、0056領軍資金回補防禦布局…五檔ETF交投破12萬張

聯合新聞網／ 綜合報導
高息ETF人氣不減，台股今（10）日收漲166點，00961首度配息、年化配息率上看15%，與00919、00878等熱門ETF一同躍居成交量前五大，成市場追捧焦點。本報資料照片
高息ETF人氣不減，台股今（10）日收漲166點，00961首度配息、年化配息率上看15%，與00919、00878等熱門ETF一同躍居成交量前五大，成市場追捧焦點。本報資料照片

在美股全面收漲激勵下，台股今（10）日震盪走高，終場上漲166.24點，收在22693.25點，成交值突破3,179億元，量能明顯回溫。觀察ETF市場，高息主題ETF交投活絡，顯示市場資金逐步回補。

據統計，今日台股ETF市場交易熱絡，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以35,681張的成交量居冠，緊接著是元大台灣50（0050）的31,271張，元大高股息（0056）以21,571張位居第三，國泰永續高股息（00878）及FT台灣永續高息（00961）分別以20,190張及13,860張，排名第四、五名，顯示高息概念ETF持續受到市場青睞。

值得注意的是，00961去年10月才掛牌的FT臺灣永續高息ETF（00961），日前首度宣布配息，每單位配發0.115元，以最新收盤價估，年化配息率上看15％，最後買進日為7月15日，預計7月16日除息、8月8日發放現金股利。消息一出立即引爆市場熱潮，連續多日成交量突破萬張大關，多日強勢躋身成交量前十大ETF，成近日ETF新黑馬，市場追捧熱度可見一斑。

市場分析師指出，美國聯準會6月會議紀要釋出「年內降息」訊號，同時評估川普新一輪關稅對通膨影響「短期或溫和」，成功緩解市場對政策緊縮的疑慮。然而，美國對20國課徵關稅的情況並未如市場預期樂觀，台股位處高檔震盪區間中緣，區間持續壓縮，關稅結果將主導後市走向。

觀察今日大盤走勢，台股開盤上漲39.5點，報22,566.51點，盤中雖一度翻黑，但在生技、金融及AI概念股走強帶動下，指數穩步向上，台積電上漲10元收1,100元，帶動大盤終場上漲166.24點，收在22,693.25點，漲幅0.74%。

分析師進一步表示，在市場不確定性仍高的環境下，具備穩定配息特色的高息ETF，正扮演資金避風港角色。從今日前十大熱門ETF交易榜中，高息主題ETF占據半數以上席次，反映投資人逐漸轉向防禦性布局，追求相對穩健的投資策略。

交易量前10名台股ETF

資料來源：CMoney。資料日期：2025.07.10
資料來源：CMoney。資料日期：2025.07.10

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

延伸閱讀

玉山金（2884）配息高達1.3元吸睛！楚狂人提醒：別只看殖利率

00919、00878、00918、00713、0056…最新月月配版本曝光！存股哥：讓我開除老闆

美國進口車傳關稅「一步到位」直降至零 眾人嗨：可以買便宜特斯拉囉！

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

相關新聞

市場避險買高息！00919、0056領軍資金回補防禦布局…五檔ETF交投破12萬張

在美股全面收漲激勵下，台股今（10）日震盪走高，終場上漲166.24點，收在22693.25點，成交值突破3,179億元，量能明顯回溫。觀察ETF市場，高息主題ETF交投活絡，顯示市場資金逐步回補。

台積電法說會前怎選ETF？盧燕俐曝：00938上半年績效奪冠、市值型配置受矚目

從來不諱言我對市值型ETF的偏好，無論演講或錄影，最常分享的是，「0050和006208值得長期存、慢慢存」這句話，或許已經有人聽到耳朵長繭。 隨著受益人數的大增，市值型ETF的競爭也進入白熱化

護國神山股價挑戰1500元…台積電（2330）＋正2「無敵星星」？報酬率迷人下的風險

最近你有注意到台股兩個投資話題還蠻熱絡的嗎？我自己覺得是心有戚戚焉，一個是：台積電未來幾年的每股盈餘預估，另一個是：比0050強的市值型ETF投資標的在哪裡？這兩個話題剛好都牽動台股走勢及投資人選股的

債券ETF今年來逆風不斷！7檔受益人數逆勢創高 這檔人氣最旺

債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少。根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，10...

00888迎除權息旺季 廣納科技及金融產業

近期美國科技股AI巨頭創新高，科技股成為主要推升美股的動能，台股因此受激勵，值得留意市場資金仍持續青睞重要權值、AI與半...

00878填息率、報酬率雙領先再登冠軍！00919為配高息「股民口袋慘破洞」

高股息ETF近期面臨降息風潮，配息之爭也因此更加激烈。ETF專家指出，台灣投資人偏愛領息，台股個股配息率多落在4-6%；不過，高股息ETF受惠於疫情後台股屢創新高，資本利得挹注下，配息金額持續攀升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。