市場避險買高息！00919、0056領軍資金回補防禦布局…五檔ETF交投破12萬張

在美股全面收漲激勵下，台股今（10）日震盪走高，終場上漲166.24點，收在22693.25點，成交值突破3,179億元，量能明顯回溫。觀察ETF市場，高息主題ETF交投活絡，顯示市場資金逐步回補。

據統計，今日台股ETF市場交易熱絡，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以35,681張的成交量居冠，緊接著是元大台灣50（0050）的31,271張，元大高股息（0056）以21,571張位居第三，國泰永續高股息（00878）及FT台灣永續高息（00961）分別以20,190張及13,860張，排名第四、五名，顯示高息概念ETF持續受到市場青睞。

值得注意的是，00961去年10月才掛牌的FT臺灣永續高息ETF（00961），日前首度宣布配息，每單位配發0.115元，以最新收盤價估，年化配息率上看15％，最後買進日為7月15日，預計7月16日除息、8月8日發放現金股利。消息一出立即引爆市場熱潮，連續多日成交量突破萬張大關，多日強勢躋身成交量前十大ETF，成近日ETF新黑馬，市場追捧熱度可見一斑。

市場分析師指出，美國聯準會6月會議紀要釋出「年內降息」訊號，同時評估川普新一輪關稅對通膨影響「短期或溫和」，成功緩解市場對政策緊縮的疑慮。然而，美國對20國課徵關稅的情況並未如市場預期樂觀，台股位處高檔震盪區間中緣，區間持續壓縮，關稅結果將主導後市走向。

觀察今日大盤走勢，台股開盤上漲39.5點，報22,566.51點，盤中雖一度翻黑，但在生技、金融及AI概念股走強帶動下，指數穩步向上，台積電上漲10元收1,100元，帶動大盤終場上漲166.24點，收在22,693.25點，漲幅0.74%。

分析師進一步表示，在市場不確定性仍高的環境下，具備穩定配息特色的高息ETF，正扮演資金避風港角色。從今日前十大熱門ETF交易榜中，高息主題ETF占據半數以上席次，反映投資人逐漸轉向防禦性布局，追求相對穩健的投資策略。

交易量前10名台股ETF

資料來源：CMoney。資料日期：2025.07.10

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