川普關稅免驚！009810於16日掛牌、擁全球百大企業

全球再度受到川普關稅議題干擾，保德信指出，看好全球百大藍籌股能受惠於規模經濟、品牌效應、技術優勢等因子，相較其他企業更具有定價能力，有利於毛利率表現，即使遇到市場波動或成本上升，也較能保持盈利不受太大衝擊。

保德信第二檔海外股票型ETF保德信全球藍籌ETF（009810）已於7月7日成立，預計7月16日掛牌，該ETF聚焦全球11大產業的跨國大型藍籌股，也是全台首檔追蹤標普全球100指數ETF。

根據統計，比較主要指數過去3年報酬率與波動度，可見到標普全球100指數表現明顯勝出，不論在總報酬率32.2%、年化報酬率9.7%，皆勝過美股標普500指數的27.9%、8.6%，以及全球股票的22.2%、6.9%，即使是比較全球大型股同期的24.6%、7.6%也同樣勝出。

009810經理人黃相慈表示，全球各國的經濟強項有所不同，而跨國企業最大的優勢，在於能善加利用不同地區、國家的資源和成本優勢，包括透過多地生產、多地銷售等方式來提升營運效率，且面對政策變動往往能快速調整營運狀態，因此面對關稅更能靈活應對。

黃相慈指出，以歐洲為例，歐洲企業的優勢在於生技製藥、汽車與飛機工業、精品、再生能源和環保等領域，隨著7月9日各國與美國達成協議的最後期限臨近，市場傳出歐盟願意與美國達成貿易協定，同意美國對其多種出口產品徵收10%的普遍關稅，但正尋求美國承諾降低藥品、酒、半導體和商用飛機等關鍵領域的關稅。

黃相慈進一步表示，歐盟統計(Eurostat)公布6月消費者物價指數(CPI)年增2%，略高於5月的1.9%，符合市場預期，強化市場對歐洲央行(ECB)暫緩進一步降息的預期，歐洲央行決策官員預計將在7月的政策會議按兵不動，等待更多經濟與通膨數據，特別是評估美國貿易政策對歐洲經濟的衝擊。

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