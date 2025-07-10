快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

00888迎除權息旺季 廣納科技及金融產業

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
永豐台灣ESG ETF（00888）迎除權息旺季，廣納科技及金融產業。本報系資料庫
永豐台灣ESG ETF（00888）迎除權息旺季，廣納科技及金融產業。本報系資料庫

近期美國科技股AI巨頭創新高，科技股成為主要推升美股的動能，台股因此受激勵，值得留意市場資金仍持續青睞重要權值、AI與半導體等族群。在AI、半導體等第3季產業基本面狀況正向，出貨順暢，有利支撐台股第3季表現。

永豐台灣ESG ETF（00888）將投資的重點產業擺在半導體58.96%、金融8.7%，除息月分則是在每年的1月、4月、7月及11月，每年的3月、6月、9月、12月的最後一個日曆日為收益評價日。值得留意的是，00888前3大成分持股比重，囊括台灣半導體、科技以及金融產業，尤其是半導體比重更超過一半。

另外，台積電（2330）7月17日即將召開法說會，除了期待未來訊息，持有台積電較多的ETF，也有望受惠，在半導體、科技等相關產業領漲台股的現況下，00888亦能有機會同時參與台股漲勢行情。

永豐台灣ESG ETF經理人蔡長琛表示，00888除了兼具主流商機外，亦能參與台股趨勢產業成長紅利，目前核心持股涵蓋半導體、車用電子、金融等標的，對於看好AI、電動車、半導體未來發展的投資人，可作為長期累積資產的投資標的。

面對在市場不確定性高，投資人仍要注意股市波動風險依然存在，建議可選擇權值ETF來分散單一個股風險，以00888為例，一次就能涵蓋數十檔個股，參與台股投資契機，且重視企業收益，順應市場趨勢風潮，相當適合投資人作為長期持有標的，短期受到經濟景氣影響下，震盪修正難免，宜採分批進場策略，來分散市場風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 半導體 台股

延伸閱讀

台積電營收／第2季9,338億元、日入逾百億元 優於預期

00878填息率、報酬率雙領先再登冠軍！00919為配高息「股民口袋慘破洞」

謝金河：強勢領航股破繭而出 台股的三道柵欄

7月ETF配息公告旺季 009804單次配息率居台股ETF之冠

相關新聞

台積電法說會前怎選ETF？盧燕俐曝：00938上半年績效奪冠、市值型配置受矚目

從來不諱言我對市值型ETF的偏好，無論演講或錄影，最常分享的是，「0050和006208值得長期存、慢慢存」這句話，或許已經有人聽到耳朵長繭。 隨著受益人數的大增，市值型ETF的競爭也進入白熱化

護國神山股價挑戰1500元…台積電（2330）＋正2「無敵星星」？報酬率迷人下的風險

最近你有注意到台股兩個投資話題還蠻熱絡的嗎？我自己覺得是心有戚戚焉，一個是：台積電未來幾年的每股盈餘預估，另一個是：比0050強的市值型ETF投資標的在哪裡？這兩個話題剛好都牽動台股走勢及投資人選股的

00878填息率、報酬率雙領先再登冠軍！00919為配高息「股民口袋慘破洞」

高股息ETF近期面臨降息風潮，配息之爭也因此更加激烈。ETF專家指出，台灣投資人偏愛領息，台股個股配息率多落在4-6%；不過，高股息ETF受惠於疫情後台股屢創新高，資本利得挹注下，配息金額持續攀升。

逾71萬受益人失望了！00940除息首日陷貼息窘境

元大臺灣價值高息（00940）配息0.04元，10日除息，除息參考價9.02元，早盤以9.02元開出後一度拉升至9.03...

7月ETF配息公告旺季 009804單次配息率居台股ETF之冠

隨2025年7月台股ETF配息公告陸續出爐，市場對於ETF收益表現的關注度再度升溫。本月共有多檔具代表性的ETF公布最新...

00918「超配」遭金管會糾正…輿論竟反轟管太多：老人不能領息錢給詐騙比較好？

高息ETF再爆話題！大華銀投信旗下大華優利高填息30（00918）因「超配」遭金管會揪出，9月配息是否縮水引發關注。這次事件也讓市場風向炸鍋，許多網友直批金管會管太多，質疑：「讓退休老人好好領息怎麼了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。