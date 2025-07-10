護國神山股價挑戰1500元…台積電（2330）＋正2「無敵星星」？報酬率迷人下的風險

最近你有注意到台股兩個投資話題還蠻熱絡的嗎？我自己覺得是心有戚戚焉，一個是：台積電未來幾年的每股盈餘預估，另一個是：比0050強的市值型ETF投資標的在哪裡？這兩個話題剛好都牽動台股走勢及投資人選股的動向！

本來以為這兩個話題討論的內容、投資標的、適合屬性的投資人...都大不相同，但是經過仔細研究之後才發現：這兩個看似完全不同的議題，其實有很深度的連結性，如果未來5年沒有出現黑天鵝、一切如各界預期般美好的話，那麼「台積電＋正2」的投資報酬率可能還蠻迷人的喔！

台積電5年後的股價

先說第一個：台積電未來的每股盈餘預估。董事長魏哲家曾在法說會上表示未來5年，每年將有15～20％的營收複合成長率。外界以此數據、加上今年的每股盈餘上看55元，推估5年後的2030年，台積電的每股盈餘將達到100元以上，大約成長一倍，所以每季配息至少也會成長一倍，從5元拉高到10元，預計將吸引到更多法人的資金買氣。

至於投資人最關心的股價呢？現在台積電的股價在1100元上下，本益比是20倍，感覺有一點點高，但這正是反映了未來5年的營運榮景，如果預估5年後台積電的每股盈餘到了100元、保守的本益比下修在15倍時，股價到時候至少也有1500元的實力。

正2富貴險中求

另一個議題：比0050更強的ETF投資標的，指的是槓桿型ETF，也就是俗稱的「正2」，特性是它的股價波動、投資報酬的漲跌會比大盤、一般ETF更劇烈很多，所以短期投資賭錯行情的話，可能讓你賠很多，但是長期投資拗對了的話，投資報酬率也會比大盤高很多倍。

為什麼上述的兩個熱門話題會有深度連結呢？主要是因為槓桿型ETF的大部分投資人會選擇發行時間久一點的00663L（國泰台灣加權正2，最近還有1分為7的分割、股價變便宜的話題）、00631L（元大台灣50正2）等等，而這些市值槓桿型ETF都和台股第一大市值公司：台積電的股價緊密相連結。想想看！台積電的股價如果真的漲到1500元、甚至2000元以上，這些正2的ETF股價會怎麼表現呢？（備註：投信公司通常建議槓桿型ETF別拿來長期投資）

不過，最後還是要再次強調：本文對台積電未來的股價只是就營運前景的自行推估，而槓桿型ETF的股價波動比一般的ETF大很多，不見得適合每個人，投資前要先瞭解商品並評估自身的風險承擔能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。