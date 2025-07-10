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00878填息率、報酬率雙領先再登冠軍！00919為配高息「股民口袋慘破洞」

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）近一年報酬、填息率皆居領先地位，專家提醒投資人選擇ETF時應重視總報酬與填息率，避免只看高配息率反陷虧損風險。記者許正宏／攝影
國泰永續高股息（00878）近一年報酬、填息率皆居領先地位，專家提醒投資人選擇ETF時應重視總報酬與填息率，避免只看高配息率反陷虧損風險。記者許正宏／攝影

高股息ETF近期面臨降息風潮，配息之爭也因此更加激烈。ETF專家指出，台灣投資人偏愛領息，台股個股配息率多落在4-6%；不過，高股息ETF受惠於疫情後台股屢創新高，資本利得挹注下，配息金額持續攀升。

然而，隨台股經歷一年盤整，加上4月川普關稅政策衝擊、股市重挫，ETF配息率也逐步下調，許多高股息ETF填息難度升高，讓投資人出現賺股息卻賠價差的情況。投資人逐漸體認到高配息非長久之計；專家提醒，挑選ETF時，除了年化配息率，更該重視總報酬率，才是穩健投資的不二法門。

近期熱門高股息ETF近一年的報酬表現，雖經歷4月股災，但國泰永續高股息（00878）仍穩居冠軍，元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）及復華台灣科技優息（00929）依序居後。

聚焦近一個月，五檔中有四檔報酬率為正，00878和0056報酬率都超過2%，反觀配息率最高的00919，報酬率卻是-0.18%。

ETF專家說，這些差異也反映在ETF的填息率...所謂填息率，即為「除息後能否回到除息前價位」，若長期無法填息，代表投資人雖然領到配息，實際總資產卻減少，形同「領到錢、荷包卻破洞」。

自去年首季，00878、0056、00940及00929的填息機率都超過五成，即使台股盤整，仍有6-7成的水準。但長期維持13%高配息的00919，填息率僅33%，顯示過度追求高配息反而損害總報酬與填息表現。

近期多數高股息ETF陸續調降配息，原因不僅在於台股盤整，也因為收益平準金調用門檻提升。專家認為，適度調降配息有助於產品健康發展，過度配息反而會傷害投資結構。

目前熱門高股息ETF的年化殖利率多數仍維持在10%左右，遠高於台股多數個股的4-6%。但最終仍會回到台股大漲前、2023年約6%的水準，這才是與大盤息率相當的健康區間，高股息ETF配息之路才能長久。

熱門高股息ETF績效排行

股票代號股票名稱受益人數近一月報酬率(%)近一年報酬率(%)
00878國泰永續高股息1,735,0022.04-5.19
0056元大高股息1,473,6982.22-6.33
00940元大台灣價值高息711,0411.90-7.23
00919群益台灣精選高息1,314,948-0.18-7.37
00929復華台灣科技優息681,9071.60-9.41

資料來源：Cmoney，2025/7/9

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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