逾71萬受益人失望了！00940除息首日陷貼息窘境

元大臺灣價值高息（00940）配息0.04元，10日除息，除息參考價9.02元，早盤以9.02元開出後一度拉升至9.03元，但盤中翻黑，一度下探至8.99元，陷入貼息窘境，也讓逾71萬的受益人失望了。

00940為月配型台股ETF，資產規模達1,249億元，統計至上周五（7月4日）受益人數達71萬1,041人；00940從2024年7月首次配發0.05元，之後連續4次配息都維持0.05元，2024年11月、12月則是配發0.04元；2025年1月至6月都配發0.03元，此次提高至0.04元，每張配息40元。

此次為00940上市以來第13次配息， 且配息金額回升至0.04元，不過，除息首日卻陷入貼息窘境，盤中跌破9元， 下滑至8.99元。

00940在5月進行今年第一次成分股調整，目前持股涵蓋AI伺服器、IC設計、電子通路、航空、內需消費、銀行型金控等，持續分散布局現金流充裕、獲利穩定的高股息企業。

00940前十大持股包括長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、廣達（2382）、健鼎（3044）、長榮航（2618）、中信金（2891）、華碩（2357）、瑞昱（2379）、漢唐（2404）、聯電（2303）。

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