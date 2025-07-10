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台積電法說會前怎選ETF？盧燕俐曝：00938上半年績效奪冠、市值型配置受矚目

聯合新聞網／ 盧燕俐
00938上半年市值型ETF績效奪冠，近期換股後台積電佔比近三成，搭配多檔金融股，配置更均衡。隨台積電法說將至，「含積量」ETF走勢備受關注。中央社
00938上半年市值型ETF績效奪冠，近期換股後台積電佔比近三成，搭配多檔金融股，配置更均衡。隨台積電法說將至，「含積量」ETF走勢備受關注。中央社

從來不諱言我對市值型ETF的偏好，無論演講或錄影，最常分享的是，「0050和006208值得長期存、慢慢存」這句話，或許已經有人聽到耳朵長繭。

隨著受益人數的大增，市值型ETF的競爭也進入白熱化階段。

除老牌純市值型，如：0050、006208，也有基金公司推出ESG型，如00692、00850，更有特殊選股策略，像是強調低碳的00923、兼具ROE與ROA選股的00938等等。

有意思的是，市值型ETF上半年績效剛公布，著實讓人吃了一驚。00938拿到冠軍，報酬為正的0.49％，0050居次，為0.19％，第三和第四則是00690和00888，績效分別是-0.29和-0.31％。

坦白說，這樣的差異並不大，卻讓新發行的市值型ETF，增添不少鎂光燈...

以00938來說，歷經六月初公告換股，現在第一大成分股，居然變成了台積電，且佔比高達29.96％，其他前十大成分股，共有中信金、富邦金等7檔金融股，堪稱產業較為均衡配置。

台積電7月17日法說會就要開獎，能否再帶動「含積量」高的ETF再漲一波，相信存股族都很期待！

◎本文內容已獲 盧燕俐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00690兆豐藍籌30 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00888永豐台灣ESG 00923群益台灣ESG低碳50 00938凱基台灣優選30

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