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7月ETF配息公告旺季 009804單次配息率居台股ETF之冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

隨2025年7月台股ETF配息公告陸續出爐，市場對於ETF收益表現的關注度再度升溫。本月共有多檔具代表性的ETF公布最新配息金額，其中包括高股息型、市值型與主題式ETF，各具特色，吸引不同風險屬性與資產規模投資人布局。

整體而言，7月ETF配息金額以市值型ETF聯邦台灣精彩50（009804）表現最為亮眼。該檔ETF單次配息金額為0.38元，對應7月8日收盤價11.65元，單次配息率達3.26%，年化配息率達6.52%，在本次公告產品中名列前茅。009804採半年配息制，成分股涵蓋台灣市值前50大企業，並透過個股權重平衡設計，以控管集中風險。

相較之下，傳統高股息產品如元大高股息（0056）本次配息為0.866元，單次配息率約為2.50%；而富邦公司治理（00692）與永豐台灣ESG（00888）等主打穩健治理或ESG理念的ETF，單次配息率則落在1%至1.5%之間，表現相對穩健。近期頗受青睞的月配息產品如元大台灣價值高息（00940）、統一高息動能（00939）與群益科技高息成長（00946）等，則多以0.2%–0.5%的單次配息率為主，提供穩定現金流但配息幅度較低。

此外，台股市值型ETF如富邦台50（006208）此次配息為0.989元，對應價格113.3元，單次配息率為0.87%，凸顯不同市值基期對配息殖利率的影響。對於追求高資產穩定性與成長潛力的投資人而言，傳統市值型ETF仍具長期價值配置空間。

法人分析指出，各類ETF產品因投資策略與費用結構不同，配息水準呈現差異，投資人應視自身投資目標選擇適合的配置工具。例如，偏好月月有息的投資人，可選擇月配型產品增加現金流彈性；而追求高年化收益者，則可觀察半年或季配型產品的實質股利率與歷史穩定性。

值得留意的是，聯邦台灣精彩50（009804）即將於7月16日進行首次除息，配息基準日為7月15日，預計股息將於8月8日發放。法人表示，該ETF除具備大盤成長潛力與合理進場門檻外，亦可作為進階投資人進行質押、借券與現金流策略應用的基礎工具，對於希望在市值型架構下尋求收益平衡的投資人，提供了另一種資產配置選擇。

ETF配息整理。投信法人／提供
ETF配息整理。投信法人／提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息

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