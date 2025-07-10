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00918「超配」遭金管會糾正…輿論竟反轟管太多：老人不能領息錢給詐騙比較好？

聯合新聞網／ 綜合報導
高息ETF配息成市場焦點，00918被金管會盯上引發熱議，投資人擔憂9月配息變數，網友炸鍋討論「讓退休老人安心領息怎麼了？」配息規則與監管爭議再度浮上檯面。圖／本報資料照片
高息ETF配息成市場焦點，00918被金管會盯上引發熱議，投資人擔憂9月配息變數，網友炸鍋討論「讓退休老人安心領息怎麼了？」配息規則與監管爭議再度浮上檯面。圖／本報資料照片

高息ETF再爆話題！大華銀投信旗下大華優利高填息30（00918）因「超配」遭金管會揪出，9月配息是否縮水引發關注。這次事件也讓市場風向炸鍋，許多網友直批金管會管太多，質疑：「讓退休老人好好領息怎麼了嗎？難道要錢都留給詐騙集團？」

根據金管會6月底發文，大華銀投信被抓到將「資本利得平準金」列為配息來源，違反基金信託契約規範。00918雖強調已依主管機關要求調整，外界還是擔憂，這波監管行動會不會連累9月配息，讓追求現金流的投資人空歡喜一場。

網友熱議這波「管太多」事件，有人認為高息ETF本來就是讓退休族安穩領息的工具「金管會管這些幹嘛？這些只是老人家的退休金！」、「讓老人家好好領息也犯法了嗎？」更有網友酸，「金管會該管不管，專管鳥事掩飾無腦又無能」、「看來是要把老人家又往詐騙集團方向推」。

但也有人反過來力挺金管會，直言「這當然該管，不然投資人的錢就默默被基金發行商坑了」、「拿本金配？不如幾個ETF手中持股互賣，做價當資本利得發」。

還有不少人無奈嘆氣「現在投資人胃口都被年化10%以上殖利率養大」、「高股息這個因子早就被台股投信玩爛了，傻子才在那邊看配息高潮」、「ETF話術大全，懂的都懂」。也有冷靜網友提醒，「配息率不等於年化報酬！」、「買高息不買黑手拉抬的市值倒給誰」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 詐騙集團

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