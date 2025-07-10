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「類科技」ETF第2季以來受高人氣追捧 電力、航太、資安ETF後勁強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美股頻創新高之際，資金回歸積極型資產，根據集保統計，第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題，除科技股外，其他主題包括「電力基建」、「航太防衛」、「網路資安」等類科技ETF，累積受益人數也淨增加6,669人，顯示科技周邊相關次產業，中長期前景不看淡，近期獲不少投資人青睞，投信法人表示，在AI大趨勢帶動下，與科技相關的多重主題型ETF也雨露均霑，預估下半年若關稅事件落幕，降息預期帶動，類科技ETF有望持續吸金，成為全球股市及產業布局的新嬌點。

根據CMoney統計，截至7月4日止，第2季以來受益人數增加最多的前十檔海外股票型ETF中，除市值型的元大S&；P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）各增加7,391、4,689人出頭外；從主題型來看，類科技ETF如新光美國電力基建（009805）、國泰網路資安（00875）、元大航太防衛科技（00965）等三檔，人氣表現也異軍突起，累積第2季以來受益人數增加共6,669人，其中，5月才剛新掛牌的新光美國電力基建ETF（009805），近期市場話題不斷，不僅投資範圍大啖電力及AI商機，近日再度創上市以來的收盤價新高。

展望下半年行情，儘管川普的關稅戰進入延長賽，但從產業面來看，市場分析師表示，7月起北半球正式進入炎熱夏季，世界各地熱浪已提前來襲，包括美國、歐洲及中國大陸等，都出現連日高溫創下紀錄，世界各國為應付新高溫時代，出現所謂「新高溫經濟」現象，直接誘發電力需求高漲、電力基建設備升級、以及電網韌性強化工程等新商機出現。

值得注意的是，目前美國受「新高溫經濟」影響範圍擴大，根據美國能源部（DOE）2023年報告，美國電網逾70%設施服役超過25年，新高溫帶來電力基建需要大規模升級，新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌預估，未來數年美國將持續拉高在能源與電網的相關支出，並啟動電網韌性創新作合作計劃，加強各州與私人企業在輸配電方面完備改善。另外，除老舊電另設備急需汰換外，因應氣候變遷頻繁，美國電網的韌性改善，也是這波美國電力基建升級潮下的新成長動能。

劉恆誌預估，未來十年美國電力系統的新投資缺口將達數千億美元，直接帶動美國「電網現代化」的黃金十年成長期來臨，中長線則仰賴核能，用核電力延續低碳經濟，避免再生能源產業僅受限於風能與太陽能，有利於美國傳統電力基建商、核電與天然氣供應商股價表現具政策紅利支撐，成為2025下半年美國新能源政策下的領頭羊。

2025第2季受益人數增加最多的海外股票ETF表現。（資料來源：集中保管結算所，CMoney）
2025第2季受益人數增加最多的海外股票ETF表現。（資料來源：集中保管結算所，CMoney）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國 高溫

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