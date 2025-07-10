快訊

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

夏天在家沒辦法吹冷氣或電扇怎麼辦？家政顧問教3個降溫撇步

台灣關稅15％這些條件要「全部吞」就有機會！留言全認同：哪一次不吞

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣未列首批美國關稅通知名單，阮慕驊臉書發文分析，留言區大量網友直言「一定吞」，關注匯率、稅率與美方要求。歐新社
台灣未列首批美國關稅通知名單，阮慕驊臉書發文分析，留言區大量網友直言「一定吞」，關注匯率、稅率與美方要求。歐新社

美國新一輪關稅通知出爐，台灣未被列入第一批名單，引起討論。財經評論人阮慕驊在臉書表示，台灣沒有在第一批通知信，屬於較好情況，但並不代表情勢嚴重。他說明，與日本、韓國相比，台灣還有一天談判時間，美方要求汽車、農畜產品、投資、購買波音和天然氣，「要台灣全部吞下去」。阮慕驊直言：「如果不吞，我估計稅率25%起跳，全吞15%。不吞除25%外，後面還232條款，才是關鍵。」他最後表示：「我猜一定吞的。等著看。如果我錯了，來酸我ok。」

貼文底下，大量網友留言，幾乎一面倒預期台灣會「吞」美國條件。

有人寫下「一定是15到20 %，但是加了匯率的10 %，所以還是30 %，我們一直是輸家」、「台灣這麼乖！一定買！還有爛武器」、「不吞大概產業全重傷，吞了大概又要被講賣台」、「台灣每年賺美國那麼多，吞一些也是禮尚往來」、「跪舔，不用吞」。

部分網友以戲謔或批評語氣回應「吞，18%，然後台股大漲嘎空後出貨，順勢再殺一波多」、「台灣沒有不吞的勇氣」、「純粹就是進貢…..花錢…輸誠…然後台幣再升值～百忙一場」、「全吞，25-30%」、「台G已經出走，只能吞無標萊豚牛，買飛機大炮，農更開放」、「台灣那麼乖，台幣猛升值，是好學生」、「吞啊，繳保護費」、「怎麼到現在美國還沒有公布啊？他們在為難什麼」。

也有留言直指台美關稅談判的結果無懸念「吞啦，那一次不吞」「全吞，昨天就說要吞了」「問就是吞！」「怎麼談台灣都要準備付出大大代價」「關稅+匯率，台灣沒辦法低的前提下，要相對低，只要比日韓低就可以」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 川普 美國 關稅

延伸閱讀

AI伺服器大單提前拉貨！00952緊抓供應鏈紅利、成分股齊創營收新高

台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

美國進口車傳關稅「一步到位」直降至零 眾人嗨：可以買便宜特斯拉囉！

相關新聞

台灣關稅15％這些條件要「全部吞」就有機會！留言全認同：哪一次不吞

美國新一輪關稅通知出爐，台灣未被列入第一批名單，引起討論。財經評論人阮慕驊在臉書表示，台灣沒有在第一批通知信，屬於較好情況，但並不代表情勢嚴重。他說明，與日本、韓國相比，台灣還有一天談判時間，美方要求

AI伺服器大單提前拉貨！00952緊抓供應鏈紅利、成分股齊創營收新高

AI產業持續發威，隨著輝達等國際大廠提前因應關稅變動，帶動台灣AI伺服器供應鏈6月出現強勁拉貨潮，多家企業營收齊寫新高。主打AI供應鏈全產業鏈佈局的凱基台灣AI50（00952），正好搶先鎖定這波市場

台灣AI供應鏈強勢回彈！00952無懼關稅變數、等權重分散卡位潛力新星

近期美國關稅政策話題再度發酵，不過市場普遍認為，台灣AI產業供應鏈的長線價值依舊穩固。凱基台灣AI50（00952）便主打這波AI供應鏈商機，不僅聚焦全產業鏈佈局，更以等權重設計、分散投資風險，為投資

「類科技」ETF第2季以來受高人氣追捧 電力、航太、資安ETF後勁強

近期美股頻創新高之際，資金回歸積極型資產，根據集保統計，第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題，...

海外類科技ETF躍新寵 Q2以來受益人數增逾6,600人

根據臺灣集中保管結算所統計，今年第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題，除科技股外，還包括電力基...

主動式債券ETF 靈活布局

近期債券市場受許多重大事件影響，包括美國就業市場仍熱絡，使得聯準會降息急迫性降低；同時，美國國會正式通過「大而美法案」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。