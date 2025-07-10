台灣關稅15％這些條件要「全部吞」就有機會！留言全認同：哪一次不吞

美國新一輪關稅通知出爐，台灣未被列入第一批名單，引起討論。財經評論人阮慕驊在臉書表示，台灣沒有在第一批通知信，屬於較好情況，但並不代表情勢嚴重。他說明，與日本、韓國相比，台灣還有一天談判時間，美方要求汽車、農畜產品、投資、購買波音和天然氣，「要台灣全部吞下去」。阮慕驊直言：「如果不吞，我估計稅率25%起跳，全吞15%。不吞除25%外，後面還232條款，才是關鍵。」他最後表示：「我猜一定吞的。等著看。如果我錯了，來酸我ok。」

貼文底下，大量網友留言，幾乎一面倒預期台灣會「吞」美國條件。

有人寫下「一定是15到20 %，但是加了匯率的10 %，所以還是30 %，我們一直是輸家」、「台灣這麼乖！一定買！還有爛武器」、「不吞大概產業全重傷，吞了大概又要被講賣台」、「台灣每年賺美國那麼多，吞一些也是禮尚往來」、「跪舔，不用吞」。

部分網友以戲謔或批評語氣回應「吞，18%，然後台股大漲嘎空後出貨，順勢再殺一波多」、「台灣沒有不吞的勇氣」、「純粹就是進貢…..花錢…輸誠…然後台幣再升值～百忙一場」、「全吞，25-30%」、「台G已經出走，只能吞無標萊豚牛，買飛機大炮，農更開放」、「台灣那麼乖，台幣猛升值，是好學生」、「吞啊，繳保護費」、「怎麼到現在美國還沒有公布啊？他們在為難什麼」。

也有留言直指台美關稅談判的結果無懸念「吞啦，那一次不吞」「全吞，昨天就說要吞了」「問就是吞！」「怎麼談台灣都要準備付出大大代價」「關稅+匯率，台灣沒辦法低的前提下，要相對低，只要比日韓低就可以」。

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