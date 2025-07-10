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AI伺服器大單提前拉貨！00952緊抓供應鏈紅利、成分股齊創營收新高

聯合新聞網／ 綜合報導
00952成分股緯創、台光電、技嘉等AI供應鏈廠6月營收全面創新高，提前拉貨效應顯現，41檔個股同步收紅，展現台灣AI產業鏈強勁成長動能。圖／本報資料照片
00952成分股緯創、台光電、技嘉等AI供應鏈廠6月營收全面創新高，提前拉貨效應顯現，41檔個股同步收紅，展現台灣AI產業鏈強勁成長動能。圖／本報資料照片

AI產業持續發威，隨著輝達等國際大廠提前因應關稅變動，帶動台灣AI伺服器供應鏈6月出現強勁拉貨潮，多家企業營收齊寫新高。主打AI供應鏈全產業鏈佈局的凱基台灣AI50（00952），正好搶先鎖定這波市場動能，讓投資人同步掌握成長紅利。

根據公開資訊，00952的成分股以AI伺服器供應鏈大廠為主，昨日（7/9）共有41檔個股收紅，凸顯整體產業基本面持續強勁。

觀察前三大成分股營收表現，台光電6月營收衝上80.35億元，首度突破80億元大關，刷新歷史新高；緯創6月營收達2091億元，年增率高達135.59%，同樣寫下單月歷史新高；技嘉則在第二季營收突破千億元，創下單季新高，展現AI供應鏈產業的強勁成長動能。

00952不僅搶先卡位AI產業鏈，還透過等權重策略分散風險，讓中小型潛力股也能被市場看見；與傳統科技ETF重押台積電不同，00952的成分股涵蓋AI伺服器、PCB、記憶體、IC設計等產業上中下游，搭配近期營收大爆發，為投資人帶來多元成長機會。

觀察市場反應，提前拉貨效應不僅助攻產業獲利，也讓00952的投資組合同步受惠；隨AI應用擴散、供應鏈業績持續創新高，00952被視為掌握台灣AI主流行情的重要ETF。

對想參與AI產業浪潮、追求基本面成長動能的投資人而言，正是分批布局的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00952凱基台灣AI50 ETF PCB 元大 台光電 成分股 技嘉 輝達

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