台灣AI供應鏈強勢回彈！00952無懼關稅變數、等權重分散卡位潛力新星

近期美國關稅政策話題再度發酵，不過市場普遍認為，台灣AI產業供應鏈的長線價值依舊穩固。凱基台灣AI50（00952）便主打這波AI供應鏈商機，不僅聚焦全產業鏈佈局，更以等權重設計、分散投資風險，為投資人提供一條搶先卡位AI輪動行情的新路徑。

相較於傳統科技ETF大多重押台積電，00952反其道而行，成分股中完全不包含台積電，而是涵蓋AI伺服器、散熱、PCB、記憶體、IC設計等上中下游企業；每檔持股權重皆不超過4%，不僅廣泛分散產業風險，也提升了中小型AI供應鏈企業的成長空間。

例如：近期表現突出的緯穎、台光電、力旺、達發、譜瑞-KY等少數高權重個股，在營收增長及籌碼面利多推升下持續創高，帶動整體ETF表現穩步向上。

2025年7月9日台股大盤終場翻紅收在164.74點，00952則同步回彈，上漲1.38%，顯示AI概念依然受到市場資金青睞。

業界分析，即使未來美國針對中國科技產品的關稅政策產生波動，台灣AI供應鏈在全球AI產業鏈中的價值與競爭力不會因此動搖。投資人若希望分散持股、避免單一權值股帶來的波動風險，同時又能捕捉AI產業成長動能，00952等權重與全產業鏈佈局正好呼應市場需求。

此外，00952等權重設計不僅降低波動，也讓更多具有爆發力的AI供應鏈潛力股有機會脫穎而出，搭配近期營收表現亮眼的中小型企業，為投資組合注入成長新動能；對於看好台灣AI產業未來的投資人來說，00952可望成為長線佈局的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。