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海外類科技ETF躍新寵 Q2以來受益人數增逾6,600人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
根據臺灣集中保管結算所統計，今年第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題。（路透）
根據臺灣集中保管結算所統計，今年第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題。（路透）

根據臺灣集中保管結算所統計，今年第2季以來截至7月4日為止，海外ETF受益人數淨增加的投資主題，除科技股外，還包括電力基建、航太防衛、網路資安等類科技ETF，累積受益人數也淨增加6,669人，顯示科技周邊相關次產業獲不少投資人青睞。

投信表示，在AI大趨勢帶動下，與科技相關的多重主題型ETF也雨露均霑，預估下半年若關稅事件落幕，降息預期帶動，類科技ETF有望持續吸金，成為全球股市及產業布局的新焦點。

根據CMoney統計至7月4日，Q2以來受益人數增加最多前十檔海外股票型ETF，類科技ETF如：新光美國電力基建（009805）、國泰網路資安及元大航太防衛科技等三檔人氣異軍突起，累積受益人數增加共6,669人；5月才剛新掛牌的新光美國電力基建ETF近期市場話題不斷，近日收盤價再創上市以來的收盤價新高。

第2季受益人增加的海外股票ETF 圖／經濟日報提供
第2季受益人增加的海外股票ETF 圖／經濟日報提供

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，世界各國為應付新高溫時代，出現所謂「新高溫經濟」現象，直接誘發電力需求高漲、電力基建設備升級、以及電網韌性強化工程等新商機出現。根據美國能源部2023年報告，美國電網逾70%設施服役超過25年，新高溫帶來電力基建需要大規模升級。

預估未來十年美國電力系統新投資缺口將達數千億美元，帶動美國「電網現代化」黃金十年成長期，中長線仰賴核能，用核電力延續低碳經濟，避免再生能源產業受限風能與太陽能，有利美國傳統電力基建商、核電與天然氣供應商股價表現，成為2025下半年美國新能源政策領頭羊。

富邦歐洲ETF經理人陳婉寧分析，歐洲各國政府持續增加國防與基建投資，中長期有望逐步支撐經濟成長，歐洲央行目前在通膨控管出色，整體金融環境維持寬鬆，下半年有1~2碼降息機會，現階段市場資金分散美國曝險轉進歐股，行情顯著。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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