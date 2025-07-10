主動式債券ETF 靈活布局

近期債券市場受許多重大事件影響，包括美國就業市場仍熱絡，使得聯準會降息急迫性降低；同時，美國國會正式通過「大而美法案」，市場憂心美國聯邦財政赤字將持續擴大，造成長天期的美國公債波動增加。

然而，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，市場多空訊息充斥的環境下，債券市場短中長天期或不同信評債種漲跌將快速輪動，若能主動掌握機會與管控風險，可望提升債券投資的整體報酬。主動式債券ETF由經理人選債，靈活依據基本面調整持債組合，不受限參考指數限制，是投資人現階段可以考慮的核心投資標的之一。

江常維分析，主動式債券ETF最明顯的優勢之一，就是可依市場狀況調整存續期。在聯準會尚未明確釋出降息時程、利率路徑可能高檔震盪的背景下，經理人可根據對利率環境的判斷主動拉長或縮短存續期，幫助投資組合更有效避開利率風險。

另一項關鍵優勢，則是主動選債、剔除體質相對不佳標的。與被動式債券ETF須完整追蹤指數、無法即時調整部位不同，主動式債券ETF可主動剔除財務體制不佳、槓桿過高的企業債，並避開潛在遭降評的風險標的。

此外，若債券因突發事件跌出投等債指數成分，被動式債券ETF往往須被迫賣出，而主動式債券ETF反而可透過基本面評估，保留仍具價值的標的。

聯博投信推出全台首檔主動式債券ETF—聯博投資等級債入息主動式ETF（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（下稱00980D），即為主動配置策略的具體實踐。

00980D選債不受績效指標限制，可依據投資價值與市場變化全面配置不同天期與產業的投等債，並適度納入不超過 20%的非投資等級債券，以爭取更高的債息收益與資本利得機會。

江常維觀察，美國通膨降溫緩慢且政策環境不確定，增加預測聯準會降息時程的難度，此時以主動策略出擊，較能在目前環境下勝出。以調整天期為例，由於長天期債券對利率變動敏感，波動相對較大；中短天期債券反而具備相對優勢，若聯準會繼續降息可望帶動中短率隨基準利率下滑，而財政赤字、通膨降幅預期不大等原因，卻可能使長率難以大幅下降。

值得注意的是，隨著經濟動能減緩，銀行、保險、公用事業等防禦性產業表現通常較為穩健，透過主動選債，更能精準掌握這類機會。

江常維強調，在利率與信用風險同步升高的環境下，債券投資策略也需與時俱進。單靠被動追蹤指數已難因應當前的市場變局，主動式投等債ETF憑藉靈活調整與深入選債能力，相對能因應動盪市況，為投資人創造更穩定的收益來源與中長期報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。