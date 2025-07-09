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關稅稅率未明朗「類股輪動」 統一投信：主動式ETF可靈活因應操作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

股市持續受到對等關稅稅率未完全明朗的影響，統計資料顯示，市場資金持續在科技、生技醫療、運輸等產業輪動；統一投信表示，若能順勢布局當下具題材與成長動能的產業，有機會把握波段行情與超額報酬。

根據CMoney統計2025上半年每月產業指數漲跌幅前五名資料顯示，1月受惠於國際油價反彈與天然氣價格上漲，油電燃氣領漲4.83%；2月受到中國大陸基建復甦與原物料價格走揚，鋼鐵上漲18.95%；3月市場受到通膨升溫及關稅政策影響，市場避險情緒升溫，水泥、食品等防禦型產業相對抗跌；4月隨關稅暫緩及AI需求推動，電子通路表現突出；5月受對等關稅影響，廠商紛紛提前拉貨，帶動電子零組件、運輸類大漲超過13%；6月生技醫療與半導體受AI晶片與新藥訂單強勁成長帶動，分別上漲9.88%與8.15%。

統一台股增長主動式 ETF(00981A)由經理人主動選股操作，根據總經環境、市場及產業變化靈活調整投資組合，對持股主動汰弱留強，猶如球隊總教練，依據球員狀態與賽況調整先發輪值與打線組合。00981A透過聚焦大型股，築起投資護城河，投資組合六成以上從上市櫃市值前300大個股中精選強棒；同時，其餘四成則根據成長力及獲利能力，篩選出具創新技術領先優勢的企業，在關鍵時刻展現決勝實力。

00981A經理人陳釧瑤表示，短期內市場仍面臨關稅豁免到期的不確定性及第2季財報利空挑戰。但隨著NVIDIA宣布將推新晶片Rubin，Amazon與Meta擴大ASIC產量等利好消息傳出，均有機會進一步推升台股。同時，時序進入除權息旺季，看好高殖利率概念股將成為資金在動盪市場中的避風港。若第3季因短線利空因素或獲利了結出現指數回檔，反而是再次布局的良好機會。

2025上半年每月各產業Top5漲跌幅(資料來源：CMoney)
2025上半年每月各產業Top5漲跌幅(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 布局 關稅

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