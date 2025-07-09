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00919本周領息！孿生兄弟00961接棒配息…年化配息率達15％

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF話題熱燒！00961首配年化率上看15%，配息水準超越00919。兩檔成分股高度重疊，航運與金融雙主題同步吸引資金湧入，市場關注度直線攀升。中央社
高股息ETF話題熱燒！00961首配年化率上看15%，配息水準超越00919。兩檔成分股高度重疊，航運與金融雙主題同步吸引資金湧入，市場關注度直線攀升。中央社

高股息ETF黑馬出線！FT臺灣永續高息ETF（00961）日前公告首次配息，每單位配發0.115元，依近日收盤價元計，平均年化配息率上看15%，榮獲配息王稱號。依CMoney數據，00961的亮眼表現不僅受到官股行庫青睞，上周(6/30-7/4)買盤登上台股ETF第三名，僅次於元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）外，更帶動近期日均成交量突破萬張關卡，躍進ETF成交量前十大。該基金預計7月16日除息，8月8日發放現金股利，因此，最晚買近日為7月15日。

素有「小00919」稱號的00961，自公告配息後強勢攻上台股ETF各項績效排名，市場分析靠得就是「選股邏輯」及「累積期長」爆發出驚人首配率。

00961與00919成分股重疊高 指數編制各有側重策略

無論是00919或是00961配息前皆進行一波汰換成分股，專家認為，此舉著力點在於迎接「高股息成分股」作為配息前的支撐外，面對關稅貿易戰全球經濟不穩定期，分散佈局產業類別對比重壓單一產業相對降低風險。

依兩者新成分股來看，配息前替換新成分股皆掌握平衡成長性和股息收益為要點，資產配置皆默契的鎖定「金融與航運股」。依據兩者最新的成分股前十大排序來看，皆持有長榮、陽明長榮航，且航運股持股比例也破20%，儘管金融股部分各自持有的個股不同，但此產業比例也同樣破10%，可謂是高度重疊的成分股。

00961與00919前十大成分股
0096100919
長榮國泰金
陽明中信金
健鼎富邦金
長榮航聯電
華碩長榮
文曄聯詠
遠東新陽明
台新金世界
聯強長榮航
和碩力成

資料來源：MoneyDJ

針對追蹤指數來說，00961追蹤的NYSE臺灣ESG高息指數，採用嚴格的市值、流動性、獲利性及ESG評核機制，透過股利率及ROE成長率決定權重配置，觀察成分股布局，聚焦個股為高現金流產業，利於維持長期穩定配息能力。

00919則追蹤的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，強調「精準高息」與「精準領息」，前者是根據企業董事會已宣布的現金股利來選股，避免預測值或歷史資料造成誤差；後者則挑選尚未配息的高息個股，確保每一塊投資資金都能領息。

縱然重疊度高，但00961更強調永續經營能力，這也是近期市場波動中其能脫穎而出的關鍵。

00961具首配累積期！年化配息率15%超越00919當年首配水準

據過往高股息ETF表現分析，不論是季配或者月配型ETF，自基金成立到首次配息，若有「累積期」累積現金股利及資本利得，首配往往都會配發較高報酬。00961自2024年10月上市後，累積近8個月的驚人息收，加上新成分股航運雙雄長榮及陽明加持，殖利率都來到10%以上，股市專家表示：「（00961）現在口袋非常滿。」

回顧00961發行時程，幾乎可以說與中信成長高股息（00934）及00919平行，兩檔基金成立約八個月後進行首次配息，分別創下19.05%及10.64%的年化配息率的亮眼成績。目前高息型ETF僅00961成立至今尚未配息，若依近期收盤價估計，年化配息率均落在15%，已超越當年00919首配水準。

難怪市場分析，00961是繼00919後的新一代高息標的，繼承其高股息特性外，更加入ROE選股與ESG篩選，近期的驚人績效證明其實力非凡，近期市場波動正好提供了逢低布局的絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00961臺灣ESG永續高息 元大 長榮航 陽明

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