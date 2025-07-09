美股資金潮再起！00926卡位AI＋科技主流、成長布局正當時

2025年以來，美股持續強勢帶動全球資金流向。根據NASDAQ最新資料，今年上半年散戶淨流入美股及ETF資產達137.6億至155.3億美元，資金主力集中在科技與AI概念股。即使美股短線波動加劇，整體資金動能仍相當強勁，顯示全球投資人持續看好美國科技產業的長期成長。

觀察今年主流ETF表現，凱基全球菁英55（00926）雖屬全球型ETF，但美國持股比重超過80%，前五大持股分別為NVIDIA（10.72%）、微軟（10.68%）、蘋果（8.92%）、Alphabet（5.37%）、META（4.51%），緊扣科技與AI發展趨勢，全面卡位產業主流。

值得一提的是，回顧2024年，00926含息總報酬率逼近45%，同期間復華S&P500成長（00924）約43%，元大S&P500（00646）則僅34%。00926不僅以更高的成長幅度勝出，也展現精準選股與產業配置上的領先優勢。

00926的操作邏輯著重於淨利率、資產報酬率等財報指標，嚴選全球財報表現突出的企業，兼顧成長力與抗跌性，讓投資組合更具韌性。相較僅看市值排名的ETF，00926以「高獲利」選股，在全球產業競爭與資金輪動下，展現更強的成長動能。

近期台幣強勢，也讓進場美元資產的時機點浮現。投資人此時卡位美股ETF，不僅能參與AI與科技浪潮，也有機會受惠未來美元升值的資本利得。多重優勢下，00926成為市場關注的科技＋全球產業配置熱門ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。