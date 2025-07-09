台灣主動式 ETF 剛起步！產品與資產配置觀念思維仍待深化

雖然美國主動式ETF已有多年發展歷史，但台灣市場才剛起步，整體投資行為與產品運用方式仍有許多可以借鏡之處。綜合法人表示，台灣市場在主動式ETF的發展仍處於早期階段，但若能透過借鏡美國市場的使用方式與產品設計，未來在投資行為、法規彈性與資產配置策略方面，皆具備高度成長潛力。

摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，國外投資人習慣將主動式ETF視為資產組合中的一部分，作為建構整體投資組合的「構成要素」（building blocks）。

他們會依據不同的投資目標，搭配股票型ETF、債券型ETF，甚至另類投資型ETF，共同組成多元分散的投資組合；這種從上而下、著眼長期配置的觀念，仍是台灣市場有待發展的方向。

張敬杰分析，目前觀察台灣投資人使用ETF的習慣，多數仍集中於特定商品與主題，整體資產配置的觀念尚未普及。若能朝向美國市場的使用邏輯邁進，未來投資行為將更為成熟，且可望提升整體投資效率。

另外，在產品面，隨著台灣主動式ETF數量逐步增加，預期未來相關法規也將逐漸鬆綁，讓主動管理者擁有更多發揮空間。未來若能推出更多元類型的主動式ETF，將為投資人提供更多策略選擇，有助於台灣市場向美國看齊，朝多元化、機動化的方向持續發展。

摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家余珮嘉表示，除了產品多樣性之外，使用情境的轉變也是一大趨勢。回顧過去五年，主動式ETF的類別與運用方式已明顯改變。過去多數投資人將其視為戰術性配置工具，偏向短線操作與快速交易，但在海外市場，主動式ETF的角色正逐漸擴展至核心資產配置。

余珮嘉分析，特別是一些低追蹤誤差、策略穩健的主動式ETF，已獲得機構投資人青睞，並納入其長期資產配置中。這顛覆了過去市場對主動式ETF風險偏高的刻板印象，事實上其策略與主動型基金相似，只是以ETF形式呈現，具備透明度高、交易彈性佳等優勢。 摩根投信通路業務部門主管張敬杰。崔馨方／攝影

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