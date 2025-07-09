數萬名新戶啟動 ETF 存股 元大證券第二波存股獎勵活動正式展開

元大證券為支持長線投資、穩健存股，今(2025)年新推出「ETF存股計畫」，目前已吸引數萬名投資人參與，該計畫以投資先生APP輔助投資，並設定回饋機制鼓勵長期投入，在市場震盪之際，提供包含「定期定額」與「定期不定額」等多元策略，協助投資人因應不同市況靈活調整。

2025上半年市場面臨多重變數，包含美債到期壓力與政策不確定性，致股市波動頻繁，許多投資人改以穩健分批布局方式參與市場，並以低門檻、透明度高的ETF作為資產配置核心，根據投信投顧公會資料顯示：台灣整體ETF總受益人數已超過1,500萬人，反映出投資人對ETF的信心。

元大證券ETF存股計畫進入第二波活動期，即日起至2025年9月30日，新開立證券帳戶即可參加抽獎，獎項包含星宇商務艙東京雙人來回機票、全台五星住宿萬元即享券，還有近五萬元價值的B&O高級音響等豐富豪禮，新戶交易台股ETF（含整股、定期定額、零股交易）再獨享最高1,600元台股電子交易手續費抵用金。

透過投資先生APP，投資人可即時掌握存股獎勵進度、查詢台股ETF損益與配息紀錄，並進行報酬模擬試算選出適合自己的ETF標的。這項計畫不僅降低新手進場門檻，也讓投資與存股目標更具連結感與可持續性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。