摩根資產管理《ETF 環球市場縱覽》全台首發

眼見全球ETF格局正在快速變化，主動式ETF快速興起，為加速累積投資人對主動式ETF的認識並滿足投資需求，在全球市場擁有豐富主動式ETF經驗的摩根資產管理，甫於今年初發布亞洲版的《ETF環球市場縱覽》，9日也發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》，匯集來自美國、亞太地區與台灣多位投資專家的智慧與心力，內容不只涵蓋了全球ETF產業的發展狀況、主動式ETF的發展動態與最佳交易實例，也有台灣ETF市場的發展現況與重點里程碑的介紹，是一份專為台灣投資人量身訂做的ETF教育文件。

為方便投資人獲取主動式ETF的資訊，《ETF環球市場縱覽》也已完成所有數位化的準備，相關內容目前已在摩根投信官網（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/insights/etf-insights/guide-to-etfs/）上線，未來將季度更新，無論投資人是偏好線上閱覽、單頁投影片寄出、連結分享或完整下載，摩根投信官方網站都有對應的功能可以滿足投資人的各種需求。

根據投信投顧公會統計，截至2025年5月底，台灣整體ETF的受益人數達1,535萬人，單是台股ETF的受益人數就已高達1,153萬人。摩根資產管理表示，儘管ETF投資人在台灣的滲透率已相當高，但在主動式ETF的世界，台灣可以說是今年才剛起步，而在亞太地區，主動式ETF的規模在過去10年已創下年複合增長率53%的表現

摩根資產管理表示，雖然目前全球主動式ETF的規模只占整體ETF市場的8%，但從資金流向來看，主動式ETF自2025年以來卻吸納全體ETF市場金額的28%，相較於2019年的7%已大幅成長四倍；反觀傳統市值型（被動式）的ETF，其資金流向卻已從2019年的75%縮水到2025年的66%，可見儘管市值型（被動式）ETF仍是ETF市場的主流，但主動式ETF崛起的速度絕對不容小覷。

此外，根據摩根資產管理與標普道瓊指數共同贊助的《2025全球ETF調查》顯示，未來六個月內有69%的投資人考慮把主動式ETF納入投資組合，但在他們當中，也有約莫70%的投資人認為主動式ETF最大的優勢就在創造超額回報；可見投資人對主動式ETF最大的期待，並不在於這個工具本身，而是在於「主動式管理」所帶來的超額報酬機會上。

這一點同樣也已反映在資金流向上。根據統計，2025年以來，股票型的主動式ETF以吸引整體主動式ETF資金淨流入的59%，其次是固定收益型的主動式ETF占比為33%。

摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，摩根資產管理持續耕耘主動式ETF市場，已累積豐富的經驗並且備受肯定，舉例來說，摩根資產管理（亞洲區）已經連續兩年獲頒AsianInvestor《亞洲投資人》資產管理獎所頒發的「最佳ETF資產管理公司（亞洲區）」大獎（2024、2025《亞洲投資人》資產管理獎。獎項頒發機構及資料來源為 AsianInvestor，所示年度頒發獎項是反映截至上年底表現）。

從ETF的管理規模來看，摩根資產管理目前也是全球第二大主動式ETF的發行商，在過去這一年多來更是全球資金淨流入最大的主動式ETF發行商；所以摩根有絕對的底氣，可以對台灣投資人提供主動式ETF相關的知識儲備，並協助推廣ETF的投資人教育。

張敬杰指出，除了《ETF環球市場縱覽》以外，針對主動式ETF，摩根投信官網現在也公布一系列ETF教育資料，除了傳統的文字內容之外，也涵蓋了影音動畫與資訊圖表，讓專業與零售投資人可以同步獲取。隨著主動式ETF在台灣的發展逐漸多元，摩根未來也將致力於在主動式ETF的世界，替台灣投資人帶來最好的服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。