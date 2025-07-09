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摩根深耕主動式 ETF 全球吸金王推動台灣投資人教育

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根投信通路業務部門主管張敬杰。崔馨方／攝影
摩根投信通路業務部門主管張敬杰。崔馨方／攝影

根據摩根資產管理與標普道瓊指數共同贊助的《2025全球ETF調查》顯示，未來六個月內有69%的投資人考慮把主動式ETF納入投資組合，但在他們當中，也有約莫70%的投資人認為主動式ETF最大的優勢就在創造超額回報；可見投資人對主動式ETF最大的期待，並不在於這個工具本身，而是在於「主動式管理」所帶來的超額報酬機會上。

根據統計，2025年以來，股票型的主動式ETF以吸引了整體主動式ETF資金淨流入的59%，其次是固定收益型的主動式ETF（占比33%），同樣也已反映在資金流向上。

摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，摩根資產管理持續耕耘主動式ETF市場，已累積豐富的經驗並且備受肯定，舉例來說，摩根資產管理（亞洲區）已經連續兩年獲頒AsianInvestor《亞洲投資人》資產管理獎所頒發的「最佳ETF資產管理公司（亞洲區）」大獎。

再者，從ETF的管理規模來看，摩根資產管理目前也是全球第二大主動式ETF的發行商，在過去這一年多來更是全球資金淨流入最大的主動式ETF發行商；所以摩根有絕對的底氣，可以對台灣投資人提供主動式ETF相關的知識儲備，並協助推廣ETF的投資人教育。

張敬杰指出，除了《ETF環球市場縱覽》以外，針對主動式ETF，摩根投信官網現在也公布了一系列ETF教育資料，除了傳統的文字內容之外，也涵蓋了影音動畫與資訊圖表，讓專業與零售投資人可以同步獲取。隨著主動式ETF在台灣的發展逐漸多元，摩根未來也將致力於在主動式ETF的世界，替台灣投資人帶來最好的服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 摩根投信

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