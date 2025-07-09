快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

摩根資產管理《ETF 環球市場縱覽》全台首發

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球ETF格局正在快速變化，主動式ETF快速興起，為加速累積投資人對主動式ETF的認識並滿足投資需求，在全球市場擁有豐富主動式ETF經驗的摩根資產管理，甫於今年初發佈亞洲版的《ETF環球市場縱覽》，9日也發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》。

台灣版的《ETF環球市場縱覽》匯集了來自美國、亞太地區與台灣多位投資專家的智慧與心力，內容不只涵蓋了全球ETF產業的發展狀況、主動式ETF的發展動態與最佳交易實例，也有台灣ETF市場的發展現況與重點里程碑的介紹，是一份專為台灣投資人量身訂做的ETF教育文件。

再者，為方便投資人獲取主動式ETF的資訊，《ETF環球市場縱覽》也已完成了所有數位化的準備，相關內容目前已在摩根投信官網（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/insights/etf-insights/guide-to-etfs/）上線，未來將季度更新，無論投資人是偏好線上閱覽、單頁投影片寄出、連結分享或完整下載，摩根投信官方網站都有對應的功能可以滿足投資人的各種需求。

根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，台灣整體ETF的受益人數達1,535萬人，其中單是台股ETF的受益人數就已高達1,153萬人。摩根資產管理表示，儘管ETF投資人在台灣的滲透率已相當高，但在主動式ETF的世界，台灣可以說是今年才剛起步，而在亞太地區，主動式ETF的規模在過去10年已創下年複合增長率53%的表現。

摩根資產管理表示，雖然目前全球主動式ETF的規模只占整體ETF市場的8%，但從資金流向來看，主動式ETF自2025年以來卻吸納了全體ETF市場金額的28%，相較於2019年的7%已大幅成長4倍；反觀傳統市值型（被動式）的ETF，其資金流向卻已從2019年的75%縮水到2025年的66%，可見儘管市值型（被動式）ETF仍是ETF市場的主流，但主動式ETF崛起的速度絕對不容小覷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 摩根投信

延伸閱讀

響應亞資中心政策 安聯投信將在台發行集團全球首檔主動式 ETF

安聯主動式ETF 申請掛牌

颱風逼近！屏東百貨公司宣布營業至下午5時 麵包店瞬間搶購一空

南部縣市今停班停課 百貨業沒放颱風假正常營業

相關新聞

0050降費後費用率還是輸006208？柴鼠兄弟破解：偷換概念黑0050

台灣市值型ETF兩大天王元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），今年迎來「費用率大戰」與規模分水嶺。YouTube頻道《柴鼠兄弟》分析，0050自今年1月23日宣布調降基金保管費、並在1

00919、00878、00918、00713、0056…最新月月配版本曝光！存股哥：讓我開除老闆

兩年前開始追蹤月月配現金流，當時我只有不到100張00878，為數不多的00713跟0056，這兩年經過資產重新配置跟持續穩定槓桿，現在我有141張00878、50張00919、10張00713、27

台灣主動式 ETF 剛起步！產品與資產配置觀念思維仍待深化

雖然美國主動式ETF已有多年發展歷史，但台灣市場才剛起步，整體投資行為與產品運用方式仍有許多可以借鏡之處。綜合法人表示，...

摩根資產管理《ETF 環球市場縱覽》全台首發

眼見全球ETF格局正在快速變化，主動式ETF快速興起，為加速累積投資人對主動式ETF的認識並滿足投資需求，在全球市場擁有...

川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

受美國總統川普宣布擬對銅進口課徵高達50%關稅影響，紐約商品交易所（Comex）銅期貨價格周二（8日）盤中一度飆漲17...

喜迎10檔台股 ETF 194億元股息 00919發放最多、投資人每月加薪3296元

本周台股ETF股利大發送，統計共有10檔合計發放194.21億元現金股利，可望挹注台股資金活水；根據CMONEY統計資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。