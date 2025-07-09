摩根資產管理《ETF 環球市場縱覽》全台首發

全球ETF格局正在快速變化，主動式ETF快速興起，為加速累積投資人對主動式ETF的認識並滿足投資需求，在全球市場擁有豐富主動式ETF經驗的摩根資產管理，甫於今年初發佈亞洲版的《ETF環球市場縱覽》，9日也發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》。

台灣版的《ETF環球市場縱覽》匯集了來自美國、亞太地區與台灣多位投資專家的智慧與心力，內容不只涵蓋了全球ETF產業的發展狀況、主動式ETF的發展動態與最佳交易實例，也有台灣ETF市場的發展現況與重點里程碑的介紹，是一份專為台灣投資人量身訂做的ETF教育文件。

再者，為方便投資人獲取主動式ETF的資訊，《ETF環球市場縱覽》也已完成了所有數位化的準備，相關內容目前已在摩根投信官網（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/insights/etf-insights/guide-to-etfs/）上線，未來將季度更新，無論投資人是偏好線上閱覽、單頁投影片寄出、連結分享或完整下載，摩根投信官方網站都有對應的功能可以滿足投資人的各種需求。

根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，台灣整體ETF的受益人數達1,535萬人，其中單是台股ETF的受益人數就已高達1,153萬人。摩根資產管理表示，儘管ETF投資人在台灣的滲透率已相當高，但在主動式ETF的世界，台灣可以說是今年才剛起步，而在亞太地區，主動式ETF的規模在過去10年已創下年複合增長率53%的表現。

摩根資產管理表示，雖然目前全球主動式ETF的規模只占整體ETF市場的8%，但從資金流向來看，主動式ETF自2025年以來卻吸納了全體ETF市場金額的28%，相較於2019年的7%已大幅成長4倍；反觀傳統市值型（被動式）的ETF，其資金流向卻已從2019年的75%縮水到2025年的66%，可見儘管市值型（被動式）ETF仍是ETF市場的主流，但主動式ETF崛起的速度絕對不容小覷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。