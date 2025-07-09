0050降費後費用率還是輸006208？柴鼠兄弟破解：偷換概念黑0050

台灣市值型ETF兩大天王元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），今年迎來「費用率大戰」與規模分水嶺。YouTube頻道《柴鼠兄弟》分析，0050自今年1月23日宣布調降基金保管費、並在1月24日立即生效，2月再啟動ETF分割，6月18日完成分割後，雙方規模差距與受益人數都大幅拉開。

0050降費加分割 五個月規模急拉大幅領先

影片指出，0050宣布降費後，富邦台50（6208）遲至6月25日才跟進，費用率跟著下修、採「累進制」結構。這五個月期間，0050完成台灣第一檔ETF分割，規模從分割前後一路衝高到6月突破6000億，規模領先006208高達4000億，成為市值型ETF的規模霸主。

柴鼠兄弟直言「0050這波動作，等於對006208形成一大打擊。」

受益人數「黃金交叉」破局 0050人氣回升

觀察受益人數走勢，原本0050、006208的差距一度縮小到15萬人。

0050宣佈降費並進行分割後，短短一週受益人暴增10萬，持續拉大與006208差距，截至6月27日，0050達124.7萬，6208則跌破70萬人，雙方差距高達55萬。

經理費大拆解 0050累進制設計後勁強

柴鼠兄弟詳細拆解ETF費用結構，點出台灣經理費三種計價方式：「固定制」、「集聚制」及「累進制」。

0050選擇累進制，規模愈大費率愈低，006208也複製同樣結構；但只要0050規模領先，006208經理費就無法勝出。即使富邦台50後來降費，實際費用還是略高於0050。

網路迷思破解：0050降費後還是輸給006208

前陣子，006208還沒跟進降費之前，網路上就有人開始流傳「0050雖然降費五個月，但費用率還是輸給6208」，甚至有人直接拿今年前五個月的費用排行來當佐證。但其實這種說法，有明顯的偷換概念、刻意黑0050的嫌疑。

原因很簡單，0050的降費是從1月24號才正式開始，也就是說1月有23天還是採用舊費率0.32%，這個費率幾乎是006208的兩倍。既然主張要比較降費後的表現，合理做法本來就該扣除掉1月，否則如果把1月的「舊費率」也算進來，那0050肯定會在數據上吃虧。這樣的比較方式，其實對0050並不公平，容易誤導投資人。

現在有了每個月的實際數字，就能分別計算出今年前五個月（1到5月）和0050降費後（2到5月）的費用總額，再除以平均規模來比較。結果很明確：如果看整個1到5月，0050的費用率是0.1010%，6208則是0.0916%，確實0050多了萬分之0.94。

但如果專注於0050降費之後的區間（2到5月），0050的費用率反而比006208低了萬分之0.3。數據已經很清楚地說明，0050並沒有輸。就是根據公開資訊、一步步把真相還原。面對聳動標題和偷換概念黑0050的訊息，真的要慎選消息來源，才不會被輕易誤導。

費用越降越難分高下 呼籲公會公開更多細節數據

柴鼠兄弟強調，ETF費用率如果只公布到小數點第二位，對投資人選擇標的其實幫助有限。

隨ETF費率越來越低，資訊透明度反而更應該提升。建議未來投資人挑選0050或006208等ETF時，不只要看費用率，還應該綜合考量規模、受益人數與費率結構等指標。

以目前公會公布的數據來看，無論0050或006208，費用率都只顯示0.02%，完全無法反映兩者之間細微的差距，也算不出實際落差；更何況費用率本來就很小，分到單月後更難分辨。如今越來越多ETF都調降費用，數字只會越來越低，若只看小數點後兩位，投資人恐怕會愈來愈難看出差異。

柴鼠兄弟呼籲，希望公會能將ETF費用率公布至小數點第三位甚至第四位，讓投資人能夠更清楚比較各家ETF的費用效能，也能避免產生不必要的錯誤解讀。

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