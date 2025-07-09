川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

受美國前總統川普宣布擬對銅進口課徵高達50%關稅影響，紐約商品交易所（Comex）銅期貨價格周二（8日）盤中一度飆漲17%，觸及每磅5.8955美元的歷史新高，終場則收在每磅5.6855美元，單日大漲13%，創下有史以來最大漲幅。此波漲勢也推升紐約期銅對全球基準倫敦金屬交易所（LME）期銅的溢價幅度，擴大至罕見的25%，市場情緒迅速升溫。

消息也迅速反映在台股盤勢。與銅價連動性高的期街口道瓊銅ETF（00763U）早盤勁揚逾11%，第一銅（2009）跳空漲停、榮星（1617）同步亮燈，雖漲停皆未能鎖住，但仍帶動電線電纜族群的華榮（1608）、華新（1605）與大亞（1609）等個股齊步走強。

川普周二在一場內閣會議中公開表示，考慮對若干戰略產業加徵關稅，包括製藥、半導體與金屬領域，並點名銅的關稅稅率擬設為50%。此消息激勵市場預期美國銅進口成本大幅上升，帶動Comex銅價強勢拉升。

美系外資指出，若川普政策成真，紐約銅價恐將持續反映銅輸美成本的劇烈變化。惟短期內，若美國內部庫存增加，可能在一定程度上緩和市場壓力。

值得注意的是，全球銅業早在今年2月便已開始警戒潛在的美國關稅風險。川普當時即引用《貿易擴張法》第232條，以「國安理由」要求美國商務部評估課徵銅關稅的可行性。然而，這項提議遭到美國本土製造業廣泛反對，主因是美國高度仰賴銅的進口供應。

分析師表示，短期內在搶貨潮支撐下，銅價仍有撐，但若美方最終拍板加稅、進口端緊張情勢趨緩後，不排除銅價出現修正壓力。

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