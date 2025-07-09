00919、00878、00918、00713、0056…最新月月配版本曝光！存股哥：讓我開除老闆

兩年前開始追蹤月月配現金流，當時我只有不到100張00878，為數不多的00713跟0056，這兩年經過資產重新配置跟持續穩定槓桿，現在我有141張00878、50張00919、10張00713、27張0056，整體資產規模跟現金流也不是兩年前可比擬的。

記錄月月配至少1萬元是兩年前從56改制季配開始，當時試算00878+00713+0056的組合，你必須掏出將近200萬總值，才可以達成月月配至少1萬元的現金流。

至於為什麼以1萬元為主呢？因為月配1萬大概就是一般人在職場往上跳2-3級左右的薪資，對大多數的人來說，月配1萬應該也算達成人生的小小成就，每個月的現金流也能覆蓋部分生活所需。

隨著高股息ETF殖利率的提升，現在要達成月月配至少1萬的門檻大幅降低，從當初將近200萬，現在已經降到只要100萬出頭就可以擁有，其實門檻真的沒有很高，小資族也能做到。

至於股價部分，經過去年下半年還有關稅股災的衝擊，雖然高股息的股價跌了一段還沒恢復，但對比兩年前其實大多還是呈現微漲的趨勢，0056稍微漏氣一點是微跌，但也沒差太多。

也代表這段時間你並沒有變成「左手換右手」，因為股價持平、微漲，但你領到期間所有的股息，這些股息確實就成為你的收益來源，當然要講成每月幫你加薪也行。

短期除息後的股價下跌很正常，最終還是要看長期的股價、平準金是否能持續提升，才是高股息能穩定配息的關鍵所在，存高股息只看短期波動的話，真的那很難發揮出高股息威力。

我知道一定會有人說那存市值型或是優質個股的報酬率會比高股息好，不可否認這是事實，但這些標的本來就不具相同屬性也不一定適合所有人，有的人就是喜歡跟我一樣穩定領股息。

月月配現金流給我的最大效益就是讓我更無後顧之憂的直接開除老闆，人生短短幾十年，我才不想被工作困到60歲，拖著這個年邁的身軀也沒辦法好好體驗這個世界，實在有夠不划算。

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