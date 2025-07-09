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高股息還市值型？00878「配息、抗跌、人氣全拿」台灣人最愛的ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息ETF（00878）近月來受益人數突破173萬，持續穩居全台人氣冠軍。專家建議，在第三季市場雜音與國際關稅變動下，00878具備穩定配息與抗跌特色，依然是許多投資人資產配置的首選。中央社
國泰永續高股息ETF（00878）近月來受益人數突破173萬，持續穩居全台人氣冠軍。專家建議，在第三季市場雜音與國際關稅變動下，00878具備穩定配息與抗跌特色，依然是許多投資人資產配置的首選。中央社

投資要選市值型ETF還是高股息ETF？

「今天元大高股息（0056）常常被笑，說年化報酬率輸給元大台灣50（0050）。然而，這背後最關鍵的因素，不就是『成份股台積電的有無』而已嗎？」

「長期而言，發股息跟自己賣股換現金，不是一樣的意思嗎？」

原PO認為高股息ETF可以領股息但股價會縮水、而市值型ETF則可以賣股換現金，但是持股會減少，兩者本質上相同，既然如此為何還要買高股息ETF讓業者決定要賣多少股票給投資人領息，而不是選擇市值型ETF掌握更高的自由度，想賣股就賣股，究竟高股息ETF到底有什麼優勢？

文章一出便引發網友熱烈討論，「自己賣股難道就不用交易稅和手續費？」、「有利息領，遇到波動比較容易抱住，就是這樣」、「配息股價不一定會減少，但賣股股數一定會減少」、「如果你需要現金流又懶得買賣，買高股息沒毛病阿」、「高股息不用賣股票就有錢生活阿、」顯見高股息ETF仍有許多網友撐腰，也有留言點出台灣人會買房投資，因此需要足夠且穩定的現金流來支援房貸，這也是高股息ETF人氣居高不下的原因。

觀察全台受益人數最多的5檔ETF，就有4檔是高股息ETF，分別是：

受益人數最多、已經突破173萬的國泰永續高股息（00878）

其次依序為元大高股息（0056）

群益台灣精選高息（00919）

元大台灣價值高息（00940）

進一步觀察4檔ETF近1月報酬率與價格漲幅：

即將掛牌滿五年的00878以2.64%居冠，第二是0056的2.44%，反觀受益人數第三多的00919報酬率是0.93%，股價處於貼息中且跌幅達-3.18%。

投資理財專家表示，台股受到關稅及匯率影響，在第三季雜音偏多，投資人需審慎對待，以理性的方式調整資產配置，包括減持手中波動度較大的標的，轉以領息為主，具備追漲抗跌特性的高息資產，成立較久股民又最多的00878，仍然深受市場青睞。

全台受益人數最多高股息ETF前4名近1月表現

股票代號股票名稱受益人數(~07/04)報酬率股價漲幅
00878國泰永續高股息1,735,0022.64%1.66%
0056元大高股息1,473,6982.44%1.49%
00919群益台灣精選高息1,314,9480.93%-3.18%
00940元大台灣價值高息711,0411.45%0.45%

資料來源：集保結算所、CMoney，6/9~7/08

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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