投資人續拋售債券 ETF 主題型海外 ETF 仍吸睛

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減4.1萬人，高股息ETF受益人數亦周減2.7萬人。在海外ETF方面，投資人持續獲利了結，受益人數周減逾萬人，但部分投資人看好顛覆式創新、國防與軍工，以及網路資安等主題，相關ETF受益人數不減反增。陸港股、日股與歐股等區域性的海外ETF，亦持續霸榜海外ETF受益人數增量排行前十名。債券ETF受美國經濟數據強韌及美元走貶等利空因素影響，投資人持續拋售，受益人數周減約3千人。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，台灣為出口導向，美元走弱，確實將影響企業獲利表現，這也將反映在企業第2季財報與半年報中；且川普尚未公布關稅稅率，成為影響台股的不確定因素。不過AI需求持續擴張為不爭的事實，台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率衝擊。若市場因關稅與匯率等因素出現波動，投資人仍可逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，美股雖呈現多頭趨勢，但目前CNN恐懼與貪婪指數已來到「極度貪婪」區間，部分投資人「居高思危」，且擔憂下半年經濟前景，趁著股市創高調節部位，上周12檔美股ETF受益人數持續減少4千餘人。不過，包含掛牌不久的ARK創新主動式ETF（00983A），以及軍工、資安等主題式海外ETF，以及陸港股、歐洲等區域市場ETF，受益人數仍舊逆勢成長，擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名。

中信ARK創新主動式ETF經理人唐祖蔭表示，該ETF布局全球顛覆式創新產業，涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域，正是川普政策與科技轉型紅利的直接受惠企業。

上周投資人持續拋售債券ETF，受益人數周減近三千人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國政府債務上限提高5兆美元至41.1兆美元，暫時緩解債務違約風險，但隨著大而美法案通過，中長期財政可持續性憂慮仍存。且受關稅政策不確定性影響，企業普遍延後招聘計畫，預期下半年職缺數將受關稅政策影響而持續下滑，年底失業率可能上看4.5%，市場預期聯準會最快9月就會降息。

張瓈尹認為，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且相關數據顯示經濟下行風險持續上升，聯準會可望提前於9月降息，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。此外，美國政府可望調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市表現。相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。