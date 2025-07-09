00919、00713魅力何在…現金流、安心感？遭疑「只剩話題」

高股息ETF近兩年討論度居高不下，即便部分熱門標的如00919、00713表現走弱，還是吸引大批投資人關注。原PO觀察，除了老牌0056及相對新的00961近期表現相對抗跌，其他高股息ETF多有「沒有料」的疑慮，納悶「高股息到底有什麼魅力」？

多數網友認為，高股息ETF最大賣點就是「現金流」和「安心感」，留言直言「因為賣股拿錢感覺很差 股價下跌錢給你感覺很好」、「失業的時候領錢比較爽」、「就穩定時間配息啊，很適合不看股票的人」。也有股民分享「買規模最大的不會倒的 一直買 不用看股價」、「一年領個100萬回來花」，強調「配息進帳」帶來的滿足感和財務彈性。

不過，反對聲浪同樣強烈，「高股息ETF沒有任何魅力」、「高股息94垃圾股，沒有未來所以股價低」，有人質疑「現金流+槓桿+還貸款」看似美好，其實報酬率不如市值型ETF。還有不少留言批評，部分網紅、理財YTR不斷推廣高股息產品，讓「配息話題」變成投資圈常態，甚至有鄉民形容「雜質同溫層的魅力」、「跟龐氏騙局的魅力差不多」。

支持高股息的網友多數認為「現金流」最實用，適合不想頻繁操作、不在乎價差的族群，「月月加薪、季季加薪可以買想要的東西」、「錢太多沒地方放，只好買ETF」。而批評者則認為「自己操作個股或市值型更香」，主張追求資本成長才是投資王道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。