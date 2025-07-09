快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

Switch2全球首賣狂銷 這檔 ETF 電競超火

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Nintendo Switch 2體驗會展示了販售組合與官方推出的周邊配件。記者黃筱晴／攝影
Nintendo Switch 2體驗會展示了販售組合與官方推出的周邊配件。記者黃筱晴／攝影

6月初睽違八年的任天堂Switch 2正式開賣，全球熱銷使得玩家一機難求， Switch 2單周狂銷突破350萬台，第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，適逢暑假為傳統電競產業新品推出旺季，近期以伊停火、降息預期增強，利多拉抬美股上揚創高，財富效應外溢，可望進一步推升遊戲機、電競設備、遊戲軟體等產業消費熱度。

根據高盛研究報告統計，Switch2在短短四天銷售量突破350萬台，銷售首月即突破500萬台大關，創下過去幾年遊戲機首賣的最快紀錄，劉郁伶分析，任天堂累積龐大粉絲，且具備高黏著度，Switch初代的累計銷量已達1.4億台，用戶基礎堅固，且為世代跨度大的遊戲機，可涵蓋家長及年輕族群。

Precedence Research預估，未來十年遊戲機市場規模可望由2024年的289億美元，2034年則站上659億美元，複合年成長率達8.6%；此外，全球電玩遊戲市場成長趨勢也讓人驚豔，Precedence Research預估，目前約2,750億美元的市場規模，至2034年則上看7,218億美元，複合年成長率更高達10.2%，沉浸式遊戲及虛擬實境（AR和VR）新感受，帶來遊戲市場進一步普及和發展。

新一代Switch2推出高質量第三方遊戲，如經典遊戲瑪利歐新遊戲軟體，薩爾達可望再出新作等，劉郁伶說明，市場高度期待任天堂新一代主機及遊戲軟體銷售成長續航力，將接棒首賣熱潮；除Switch2，Xbox陣營下半年也可望推出新機種、配備等，短期新機效應延續可期，劉郁伶也看好，AI、雲遊戲的新興技術的發展趨勢，如：資料中心建置、網通晶片等，此外，雲端遊戲串流等也有助電競產業中長期成長爆發力。

電競遊戲產業每年迎接新品上市，還有新世代人口消費助攻，第一金投信提醒，玩家及科技偏好者，不妨結合定期定額與逢回單筆投資分批買進，將是參與電競科技成長性投資標的較佳投資方式。

今年全球科技基金前十名表現。（資料來源：CMoney）
今年全球科技基金前十名表現。（資料來源：CMoney）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Switch 電競

延伸閱讀

遊戲題材 熱度升溫

電競／英雄聯盟季中邀請賽 CFO不敵AL無緣晉級4強

電競／英雄聯盟季中邀請賽 台灣戰隊CFO勝MKOI拚4強門票

任天堂開發者都是神仙？《星際火狐》今村孝矢嘆：離職後終於從自卑感解放

相關新聞

高股息還市值型？00878「配息、抗跌、人氣全拿」台灣人最愛的ETF

投資要選市值型ETF還是高股息ETF？ 「今天元大高股息（0056）常常被笑，說年化報酬率輸給元大台灣50（0050）。然而，這背後最關鍵的因素，不就是『成份股台積電的有無』而已嗎？」 「

00919、00713魅力何在…現金流、安心感？遭疑「只剩話題」

高股息ETF近兩年討論度居高不下，即便部分熱門標的如00919、00713表現走弱，還是吸引大批投資人關注。原PO觀察，除了老牌0056及相對新的00961近期表現相對抗跌，其他高股息ETF多有「沒有

川普關稅政策未明 台股下半年怎選？市值型ETF半年報酬出爐…00938表現搶眼奪冠

美國總統川普即將公布對台關稅新政，市場瀰漫不確定氛圍，台股下半年如何布局成為投資人關注焦點。回顧2025年上半年，市值型ETF表現分化，誰能在波動中脫穎而出？根據Yahoo股市資訊統計至7月7日，凱基

投資人續拋售債券 ETF 主題型海外 ETF 仍吸睛

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減4.1萬人，高股息ETF受益人數亦周減2.7萬人。在海外E...

Switch2全球首賣狂銷 這檔 ETF 電競超火

6月初睽違八年的任天堂Switch 2正式開賣，全球熱銷使得玩家一機難求， Switch 2單周狂銷突破350萬台，第一...

本周十檔台股ETF發放股息194億元 00919發放股利129億元最多

本周台股ETF股利大發送，統計共有十檔發放現金股息約194.2億元，可望對台股挹注增加資金活水。根據CMoney統計資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。