本周十檔台股ETF發放股息194億元 00919發放股利129億元最多

本周台股ETF股利大發送，統計共有十檔發放現金股息約194.2億元，可望對台股挹注增加資金活水。根據CMoney統計資料顯示，本周包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息3（00918）、凱基優選高股息3（00915）、富邦特選高股息30（00900）、中信綠能及電動車（00896）、第一金工業30（00728）、中信成長高股息（00934）及富邦臺灣優質高息（00730）共十檔台股ETF將發放股利。

這十檔ETF中以配息維持新高、年化配息率最高的00919發放129億元最多。據了解，00919以除息前約1,307,312受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9,889元，較上次9,298元成長6.36%，同時也等於每月有3,296元的配息收入，讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

法人表示，00919的受益人數持續成長且不斷創新高，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。據了解，00919所追蹤的指數，選股策略有兩個重點：精準高息及精準領息。精準高息是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用預測未來或是參考過去造成誤判。精準領息則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，國發會公布5月景氣燈號，從上月黃紅燈轉變為綠燈，為14個月來首見。景氣對策信號綜合判斷分數較４月減少2分，為31分，導致燈號轉變的關鍵，是對等關稅衝擊國人購車意願，加上傳統貨品需求疲弱所致。

展望下半年，國際主要雲端服務供應商擴增資本支出，且來自AI相關科技應用快速發展，有助維繫下半年出口成長動能。展望台股未來，摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。 本周發放股利的台股ETF。（資料來源︰CMoney、投信官網）

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