台股ETF 7月大配息 00919派129億元最多

台股ETF本周為配息入帳高鋒，共有十檔發放共194億元現金，可望對台股挹注增加資金活水。投資人也可留意相關ETF在市場波動時的布局時機，也須留意後續填息狀況。

根據統計資料顯示，本周包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、中信綠能及電動車、第一金工業30、中信成長高股息、富邦臺灣優質高息及凱基台灣AI 50共十檔台股ETF配息入帳，其中以配息維持新高、年化配息率最高的群益台灣精選高息發放129億元最多。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，國發會公布5月景氣燈號，從4月黃紅燈轉變為綠燈，為14個月來首見。展望下半年，國際主要雲端服務供應商擴增資本支出，且來自AI相關科技應用快速發展，有助維繫下半年出口成長動能。

本周發放股利的台股ETF

展望台股未來，摒除美國關稅政策不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能重拾過去成長動能。

第一金工業30 ETF經理人曾萬勝指出，近期受到美元指數走弱、企業獲利修正、國際情勢干擾等，台股漲多回檔，從整體盤勢觀察，台股將呈現區間整理格局，台股進入除權息旺季，不妨留意高股息概念股及低基期標的，進可攻、退可守，政策受惠的工業及基礎建設產業，相對能挹注投資穩定度。

凱基優選高股息30ETF研究團隊指出，台股具備AI供應鏈優勢，評價修復具實質支撐，但考量後續仍有關稅落地變數待觀察，選股兼具高品質與低波動指標的台股ETF，更具抵禦波動能力。

凱基優選高股息30持股以股東權益報酬率來看，當前績效大多在過去十年平均之上，顯示企業目前處於經營成長期。從本益比評價面來看，這些個股目前的評價也大多在過去十年平均之下，顯示個股內在價值有繼續成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。