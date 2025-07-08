統一美國50 ETF 開募

統一美國50ETF（009811）今（9）日起募集。在美企利潤榜前十名，009811主要的成分股就占了九檔，合計權重55.38%，等於是有基本面當靠山的美股ETF新兵。加上009811有「美國版0050」的稱號，比成分股動輒100、500檔的美股ETF更聚焦大型企業，所以備受投資人期待。

美股上漲動能來自企業獲利成長，依據美國財星雜誌（Fortune）最新公布的2025年美國500強企業總利潤年增9%，美國優質大型企業依舊扮演著美股長線多頭的火車頭。

根據2025年美國500強企業排行榜，今年上榜企業的整體收入與利潤雙雙刷新歷史紀錄，上榜門檻也從去年的71億美元提升至74億美元，榜上500家企業總營收達到19.91兆美元，總利潤約1.87兆美元，年增約9％。利潤榜前十強涵蓋科技、金融、能源等產業，顯示美股基本面引領的成長動能不再侷限於科技一枝獨秀。

統一美國50ETF（009811）經理人林良一表示，根據CME FedWatch數據，市場預估美國在年底前將降息3碼（9月、10月及12月各1碼），較低的借貸成本可望提振企業獲利及股市表現。

但由於未來數月關稅政策的影響將進一步浮現，預期市場將進入震盪期，操作上建議以基本面穩健的企業為主要持股核心，因為美國大型股結構性看漲，可反映企業獲利動能與美國經濟持續韌性。

林良一表示，009811追蹤的美國50指數每季定審，成分股除了聚焦美股市值前50大藍籌股，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為了讓美國50指數更即時反應市場變化，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合指數的市值及流動性等篩選條件，則在定審時，皆可納入成分股名單，企業體質強健的大型股都不漏接，成為長線成長的堅實後盾。美股目前處在歷史高檔區，投資回歸基本面之際，透過009811卡位「牛長熊短」長線趨勢正是時候。

009811於9-11日募集繳款，IPO期間每張1萬元。配息機制為半年配，於每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。