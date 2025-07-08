主動式ETF 績效亮眼

主動式ETF市場逐步成形，投資人開始將目光轉向這類具靈活操作優勢的產品，相關規模已經突破百億元。

以目前市場上已掛牌的主動式台股ETF來看，掛牌至今皆繳出優於加權指數的成績單，表現都不俗，展現主動選股策略在震盪行情中的優勢。

根據CMoney統計至7月8日，近一個月以來三檔主動式台股ETF績效以主動統一台股增長的9.8%，表現最為搶眼，其次為主動群益台灣強棒的8.02%、主動野村臺灣優選5.1%，同時，三檔績效皆勝過加權指數的3.2%。

投資專家指出，主動式ETF能因應市場變化快速調整持股組合，在行情震盪時展現更高的應對彈性，也更容易捕捉成長型標的，為投資人爭取超額報酬。

主動統一台股增長基金經理人陳釧瑤認為，第3季上半段至8月中，關稅與財報因素可能引發股市震盪，如若短期受到關稅政策或財報出現震盪，反而是長線布局的進場良機。目前消費性類股、傳產類股因受到關稅影響較大，需待關稅延緩到期後，出現利多消息才有望反彈。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，川普TACO交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度將呈邊際效應下的遞減，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但同樣也是颱風居多的季節，漲多就是最大的利空，盤勢拉回調整在不遠處，保持漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯需貫徹下去，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

野村投信表示，受對等關稅提前拉貨影響，台灣上半年出口與GDP表現亮眼，惟市場也擔憂下半年庫存堆積、成長動能透支，從2023年經驗來看，此類風險的確不容忽視，但對於AI產業來說，需求維持高檔，今明兩年需求反轉的可能性極低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。