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川普關稅政策未明 台股下半年怎選？市值型ETF半年報酬出爐…00938表現搶眼奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
市值型ETF 2025年上半年報酬率出爐，凱基優選30（00938）以1.96%居冠，優於006208、00888、0057、0050等主流ETF，00921與00923則呈現負報酬。（統計至7月7日）。中央社
市值型ETF 2025年上半年報酬率出爐，凱基優選30（00938）以1.96%居冠，優於006208、00888、0057、0050等主流ETF，00921與00923則呈現負報酬。（統計至7月7日）。中央社

美國總統川普即將公布對台關稅新政，市場瀰漫不確定氛圍，台股下半年如何布局成為投資人關注焦點。回顧2025年上半年，市值型ETF表現分化，誰能在波動中脫穎而出？根據Yahoo股市資訊統計至7月7日，凱基優選30（00938）以1.96%報酬率奪冠，靠著「電子＋金融」雙引擎展現抗壓實力，成為今年最大黑馬。

從績效來看，00938不僅領先同類型ETF，富邦台50（006208）累積1.11%、中信台灣ESG30（00888）0.67%、台新台灣永續高股息（0057）0.33%，元大台灣50（0050）則小幅上漲0.05%；相較下，群益台灣精選高股息（00921）與兆豐台灣優選高股息（00923）則分別下跌2.13%、2.54%。

市值型ETF今年以來績效表現

（Yahoo股市各商品資訊彙整，更新至7/7）

ETF代號今年以來報酬率
009381.96%
0062081.11%
008880.67%
00570.33%
00500.05%
00921-2.13%
00923-2.54%

00938之所以表現突出，關鍵在於聚焦台積電等30大企業，並搭配5成以上金融保險權重，成功兼顧成長動能與現金流穩健。不同於傳統市值ETF僅以市值為依據，00938導入多因子策略，涵蓋低波動與財務體質等指標，讓投資人既能參與AI科技成長，也能穩健分潤台灣龍頭企業的獲利，在政策變局下守住資產、共享紅利。

法人分析，00938的亮點在於「攻守平衡」。成分股涵蓋台積電等電子權值股，受惠AI與科技產業帶動資本利得，同時配置中信、富邦、國泰等金融龍頭，降低單一產業波動，展現高度防禦力，適應上半年震盪與政策不確定性。

面對川普政策變數、台廠出口動能疑慮，投資人更傾向尋找攻守兼備的市值型ETF分散風險。00938同時具備成長優勢與金融「壓艙石」角色，即使市場波動，也能穩健守住資產，為下半年台股布局提供全新解答。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0057富邦摩台 00888永豐台灣ESG 00921兆豐龍頭等權重 00923群益台灣ESG低碳50 00938凱基台灣優選30

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