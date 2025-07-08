台股震盪慌什麼？官股大戶悄悄買進這檔ETF 年收益率超驚人
在國際政經情勢詭譎多變之際，台股近期呈現高檔震盪整理格局。根據最新統計，八大官股券商本週逆勢進場，大舉布局高股息ETF。其中，FT臺灣永續高息ETF（00961）以6,086張的買超量搶眼，與元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）並列官股青睞前三大標的。
值得注意的是，00961近期宣布每單位配發0.115元現金股利，以7月7日收盤價計算，年化配息率達14.95%，優於同類型ETF。該檔ETF將於7月16日除息，投資人若欲參與配息，需於7月15日前完成投資布局，現金股利預計8月8日撥付。
市場分析，美國總統川普日前揚言對日韓等多國祭出25%以上關稅，雖被市場解讀為貿易談判籌碼，但已為亞太股市投下不確定因素。觀察台股近期面臨外資轉為賣超、融券餘額攀升新高等壓力，官股動向成為市場關注焦點。
理財專家表示，全球資金面趨緊，現金為王思維當道。在市場震盪加劇之際，具備穩定現金流的投資標的更顯珍貴。00961以其優質投資組合與穩健配息特性，近期維持日均逾萬張的成交動能，在台股ETF交易排行中穩居前十，顯示市場資金持續青睞具備穩定現金流與永續發展概念的投資標的。
台股今（8）日受美股下挫拖累，加權指數終場下跌66.45點，收在22,362.27點，成交量縮至2,720.28億元。理財專家建議，在全球市場波動加劇之際，可參考官股法人布局思維，透過ETF分散投資風險，同時關注具備防禦性質的高息標的，以因應市場震盪。
官股近期買進台股ETF前5大
|代號
|股票名稱
|官股買進持股(張)
|年化配息率
|除息日
|0050
|元大台灣50
|15861
|2.96%
|7/21
|0056
|元大高股息
|13009
|9.95%
|7/21
|00961
|FT臺灣永續高息
|6086
|14.95%
|7/16
|00933B
|國泰10Y+金融債
|5969
|6.58%
|7/16
|00687B
|國泰20年美債
|5266
|4.78%
|7/11
資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.1-2025.07.07
年化配息率：每單位配息金額 / 最新收盤價 X 一年配息次數 X 100%
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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