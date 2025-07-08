不甩台股下跌！3檔台股ETF逆勢收紅 這檔最會漲

美國對等關稅寬限期逼近，7日公布首波14國關稅，日、韓25%，未含台灣，台股8日下半場跌幅收斂，以22,362.27點收盤，下跌66.45點。

雖然大盤跌勢縮小，但65檔台股原型ETF幾乎全盤皆墨，只有3檔逆勢收紅，其中主動統一台股增長（00981A）操盤超強，幾乎整場穩步紅盤之上，終場上漲0.9%，漲幅在所有台股原型ETF中稱冠。

8日逆勢收紅的3檔台股原型ETF分別是主動統一台股增長（00981A），收在11.14元，漲幅0.91%，漲幅居冠；主動群益台灣強棒（00982A）以10.91元收盤，漲幅0.55%；中信上櫃ESG 30（00928）收14.77元，漲幅0.34%。

台股市場目前面臨三大挑戰，首先是美國對等關稅豁免將於9日到期，全球各國最新稅率將牽動國際經貿格局，需密切觀察後勢發展；其次，外資避險空單持續改寫新高，來到5.68萬口，恐壓抑台股表現；第三，台灣上市櫃企業即將公布6月營收報告，匯損對毛利率的影響或將浮現，留意市場震盪。

針對台股後市，法人表示，短期內市場仍面臨關稅豁免到期的不確定性，但預期貿易戰影響逐漸鈍化。接下來關注焦點為企業獲利是否下修，面對即將陸續公布的第2季財報，恐反映匯損影響，台股操作將更重視基本面及股價位階。此外，正值除權息旺季，看好高殖利率概念股將成為資金避風港。

法人強調，此階段選股不選市，主動式ETF比起被動式ETF，調整持股的機動性更高更靈活，一旦有企業財報出現承壓風險，主動式ETF快速操作的優勢，有機會在個股快速輪動時，凸顯追求超額報酬的價值。 逆勢收紅的三檔台股原型ETF。資料來源：CMoney，2025/7/8

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。