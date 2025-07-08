聯邦009804 ETF表現「精彩」 關稅大限下…台灣50新解方

隨美國前總統川普於7月7日寄出首波對等關稅通知函，市場對全球供應鏈與貿易前景的關注升溫。其中，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）即將於7月16日迎來上市以來首次除息。法人表示，投資人欲參與本次配息，須於7月15日前完成買進，股息預計於8月8日發放，亦可關注相關ETF配息表現。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，雖首波名單尚未明確列出台灣，但考量台灣在半導體與電子產業鏈的戰略地位，後續仍具潛在風險。另外，儘管中研院預估台美關稅區間落在10%至15%，但美方若以製造業回流為核心考量，未來課稅幅度仍具不確定性，投資人應審慎面對短期市場震盪風險。

事實上，資金面顯示市場仍具韌性。三大法人上周合計淨買超達804億元，反映外資在關稅談判截止前持續加碼，台股基本面獲得正面肯定。目前市場資金操作以穩健為主軸，ETF配置更趨集中與策略化，無論高息、權值或成長型商品皆有資金青睞空間。

法人表示，以往投資人參與台股成長機會的首選都是以台灣50 ETF為主，近期聯邦台灣精彩50 ETF（009804）就是提供另一種的台灣50ETF的新選擇。另外，自掛牌以來表現穩健，受益人數持續成長，上周單周增加1,062人。

近期不少投資人反映，傳統高股息商品受限於產業景氣循環，配息表現愈來愈不如預期；而債券型ETF則受美元貶值影響，近期整體績效表現讓不少投資人非常失望。對於追求穩健收益的投資人而言，聯邦009804提供一個純粹且具效率的市值型配置工具，不過度依賴單一高息股，也不受匯率與債券市場波動拖累，以符合長期存股與定期定額的投資策略。

法人進一步指出，聯邦009804採用與台灣50 ETF一模一樣的成分股，然其權重設計較注重平衡，避免個股集中過高，並設有30%權重上限與收益平準金制度，有效分散風險、穩定配息結構。對希望參與台股核心成分、又重視價格門檻與波動控制的投資人來說，是理想的入場工具。對於原本持有台灣50類型ETF的投資人而言，亦可藉此調節持股結構、降低台積電集中風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。