7月除息債券 ETF投資人數逆勢揚

7月第一周全球股多頭揚升，98檔債券ETF整體投資人數些微減少2，421人，不過，CMoney資料顯示，52檔7月除息債券ETF，有16檔投資人數逆勢增加，其中，投資人數成長前五名為：第一金優選非投債（00981B）、凱基新興債10+（00749B）、台新美元銀行債（00842B）、凱基科技債10+（00750B），及中信新興亞洲債（00848B）等，這幾檔本月除息債券ETF年化配息率在5%至10%間。

法人觀察，本周債券ETF投資人數成長領先群包括三大類：非投資等級債券、新興市場債券，及金融債等。其中，第一金優選非投債（00981B）年化配息率達9.83%、投資人數成長6.41%，本周在配息率與人數成長皆位居領先群，第一金優選非投債本月除息日在7月18日，最後參與除息日為7月17日。

第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，美國總統川普上周正式簽署《大而美法案》，往後對財政支出將帶來龐大壓力，估計十年內美國政府債務將因此膨脹3.9兆美元，本周起川普對各國祭出的關稅調整也將陸續抵達，料金融市場波瀾再起，惟債券市場具備相對低波動特性，同時提供相對穩定債息收益，投資人不妨考慮趁債市波動之際，分批建立非投資等級債券中長期收益部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。