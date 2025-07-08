凱基證券攜手聯博投信 助投資人掌握主動式ETF契機

近期新台幣對美元大幅升值，影響美元計價資產的績效表現，同時適逢美國總統川普延長對等關稅暫緩期限至8月1日、且聯準會已連續四次維持利率不變，皆為下半年債市投資增添更多變數。凱基證券日前攜手聯博投信舉辦投資論壇，深度剖析下半年債市投資展望及近期陸續上市的主動式ETF特性與優勢，協助投資人透過多元且新穎的ETF商品類型，在動盪市場環境中穩健布局。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，對於傳統習慣持有被動式ETF投資人來說，主動式ETF的優勢在於打破傳統被動式ETF投資上的界限。除了追尋超額報酬外，主動式ETF提供投資人不同的策略，如挑選防禦性股票加上掩護性買權策略、個股的槓桿/反向/掩護性買權策略ETF、避險基金策略ETF等，而主動式債券ETF可以根據總經、利率環境進行策略上的變換，相當適合作為投資人的核心部位之一。

擁有全球豐厚資產管理經驗、在台深耕24年的聯博投信亦分享，在全球總經局勢動盪的不確定性下，可透過主動挑選、分散天期以降低利率波動幅度擴大的風險。此外，不同產業的違約狀況不一，債券投資上宜透過基本面篩選並分散多元產業，降低違約風險。主動式債券ETF兼具被動式ETF及共同基金的優勢，不僅資訊透明、交易便利，也可幫助投資人達到主動選債、追求超額報酬等效果。

台灣ETF市場發展迅速，除國人交易規模扶搖直上，主管機關去年底正式開放主動式ETF，為投資人帶來更完整多元的ETF生態系與交易體驗。凱基證券持續強化「國內首家ETF專業券商」定位，除了針對不同投資經驗的客戶提供豐富完整的ETF資訊外，更積極導入專業ETF顧問（ETFP）認證培訓課程，確保銷售團隊具備深度與廣度兼具的專業能力，為投資人提供最合適的建議與服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。