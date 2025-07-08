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關稅出爐 凱基00980T掌握美股投資新版圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
那斯達克100指數市值前十大企業vs.其餘90家企業市值占比變化。（資料來源：FactSet，凱基投信整理）
那斯達克100指數市值前十大企業vs.其餘90家企業市值占比變化。（資料來源：FactSet，凱基投信整理）

美國6月就業數據出爐，非農就業人數高於市場預期，失業率低於市場預期，勞動市場展現強勁，美國景氣展現韌性，凱基投信表示，對等關稅稅率陸續出爐，關稅不確定性逐漸落底，預期有利支撐金融市場信心；惟地緣政治風險尚存，關稅滯後影響仍待觀察，市場變數仍在、ETF浪潮推波助瀾，加上科技巨頭形成強大護城河，三大趨勢促使強者恆強局面可望延續，美國大市值公司後市值得留意。

全台首檔被動式平衡型ETF- 凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）研究團隊表示，2017年起，中美貿易戰、地緣政治緊張等多重變數增加市場不確定性，避險情緒驅動下，投資者偏好流動性高、財務穩健的大型股，籌碼面有利大型股表現獲得支撐。再者，2017年後被動投資規模快速增長，美國整體ETF規模自2016年底約3兆美元成長至2024年底之近14兆美元，成長超過3.5倍。被動投資與ETF崛起帶動資金流入以市值加權的大型股，且ETF普及化也改變市場資金分配結構，挹注大型股資金流入趨勢，進一步深化強者領漲格局。

平衡凱基美國TOP ETF（00980T）研究團隊指出，強者領漲的局面，目前以科技巨頭表現最受矚目。尤其在疫情之後，數位化對世界的影響與日俱增，科技巨頭引領世界趨勢變化及帶動股市漲幅，在2024年那斯達克指數上漲28.1%，其中科技十巨頭就貢獻九成的漲幅。2025年科技巨頭持續憑藉著強大的護城河及獲利能力引領股市。根據FactSet數據，科技7巨頭的第1季財報繳出利潤年增27.7%的成績，遠高於S&P500其他493家企業的9.4%增幅，吸引市場資金持續湧入科技巨頭。

受惠AI供應鏈需求、兼有三大趨勢護持的那斯達克十巨頭，領漲態勢可望延續。回顧過去30年間，那斯達克100指數中的前10大企業與其他90家企業市值占比變化，可以發現1995-2015年間，前十大與其他90家市值占比互有消長，但2015年起市值占比出現黃金交叉，前十大企業市值占比出現顯著攀升，從2015年的占比50%，進展到今年占比已上升至70%；反觀那斯達克市值前十大以外的90家企業，占比則從2015年的50%，今年已下滑至30%，顯示不確定性升高、ETF浪潮、科技護城河三大趨勢，將持續助長強者恆強的態勢。

美國對等關稅談判大限即將到期，隨各國開徵稅率定調，企業成本與獲利將或多或少受到影響，也將牽動第3季金融市場表現，在第3季市場波動欲小不易下，全台首檔被動式平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T），七成布局那斯達克市值前10大企業，三成布局美國中天期公債，可望在參與美國科技10巨頭成長機會的同時，也配置中天期公債平衡風險性資產的波動風險，不失為兼顧機會與風險的投資方向，平衡凱基美國TOP（00980T）預計7月29日展開募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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