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「台灣50＋美國50」0050組009811！優缺點：成分單純、分散高…恐不敵VOO與匯率風險

聯合新聞網／ 綜合報導
009811主打美國前50大市值公司，號稱「美股版0050」，搭配台灣50成分分散、話題火熱，網友熱議管理費與匯率風險。中央社
009811主打美國前50大市值公司，號稱「美股版0050」，搭配台灣50成分分散、話題火熱，網友熱議管理費與匯率風險。中央社

台股投資人近年熱衷ETF，最新話題焦點落在統一投信發行的「009811美國50」，以美國市值前50大企業為成分股，定位為「美股版0050」。有網友分享自己準備將長期核心組合改為「0050＋009811」雙主線，認為能同時掌握台美兩大龍頭股表現，不過這檔ETF也引發社群討論，支持與質疑聲音並陳。

009811主打美國前50大市值公司，包括蘋果、微軟、輝達、谷歌、波克夏等知名巨頭，持股配置相對分散，最大個股比重10%左右，前十大占60%。原PO認為，與VTI、VOO等美股ETF比起來，009811成分直觀、檔數不多不少，選股邏輯透明且無複雜篩選因子。

原PO透露，自己已持有台灣50（0050）近6年，看好009811的分散優勢，未來規劃以0050續抱、009811分批投入，利用「台灣50＋美國50」策略長期存股，期待兩地市場帶來穩定成長。他也提醒，009811管理費雖略高於VOO，但過去10年總報酬不俗，且操作單純。

針對009811，不少網友持正面看法，認為「美國50比標普好 絕對沒錯 top50公司跟我說爛」、「管理費重點，好奇到底交易金額要多大才會在意0.x%的管理費」、「這檔看來真的不錯，之後會把錢從757換到9811」。也有人延伸補充，ETF設計單純、成分明確，對追求簡單操作的投資人而言，具一定吸引力。

但質疑聲音也不少，有網友指出「美國50個人覺得太少了，而且看成分股科技股占50趴」、「直接付委託VOO 或是海外券商買一買不就好 硬要被台灣券商抽一筆」、「全球分散比較穩 買VT就好」、「美股ETF今年都有吃到匯損10-13%，很痛QQ」。另有討論聚焦在長期分散與新興市場變數，如「如果20年後中國科技巨頭剛好追過美國？」、「歷史上有個漂亮50給你參考假如你在估值過高下持有」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009811統一美國50 ETF VOO 市值型

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