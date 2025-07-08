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主動式ETF力拚績效 00981A掛牌以來勝大盤6.5個百分點

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
主動式台股ETF掛牌以來績效與大盤比較。資料來源：CMoney 統計至7/7，大盤為加權指數
主動式台股ETF掛牌以來績效與大盤比較。資料來源：CMoney 統計至7/7，大盤為加權指數

隨著主動式ETF市場逐步成形，投資人開始將目光轉向這類具靈活操作優勢的產品。根據CMoney統計，目前市場上三檔已掛牌的主動式台股ETF表現不俗，掛牌至今皆繳出優於加權指數的成績單，其中又以主動統一台股增長（00981A）表現最為搶眼，漲幅領先大盤達6.51個百分點，展現主動選股策略在震盪行情中的優勢。

根據CMoney統計，目前市面上已經掛牌的主動式台股ETF共有三檔，且掛牌以來的績效皆勝過加權指數，但在「漲贏多少」方面出現落差。這三檔ETF各自掛牌以來漲幅與加權指數比較，漲贏大盤最多的是主動統一台股增長（00981A），漲幅比大盤還高6.51百分點，次之則為主動野村臺灣優選（00980A）的5.01百分點。

截至7/7，掛牌最晚的00981A也已經滿月，若檢視近一月績效表現，加權指數上漲3.55%，三檔主動式台股ETF依舊由00981A奪冠，漲幅達到8.88%，狂勝大盤逾一倍。同期間，主動群益台灣強棒（00982A）和主動野村臺灣優選（00980A）月漲幅則分別為7.43%及5.21%。

00981A收盤價快速上升至11.04元，投資人看好其勢如破竹的漲勢，並持續加碼帶動資金流入，同步推升00981A規模至31.7億元，若能保持這樣的勢頭，甚至有望在主動式台股ETF股價及規模雙稱王。

投資專家指出，主動式ETF能因應市場變化快速調整持股組合，在行情震盪時展現更高的應對彈性，也更容易捕捉成長型標的，為投資人爭取超額報酬。00981A能在短期內脫穎而出，與其背後的選股邏輯與操作策略息息相關，反映統一投信在主動管理領域的經驗優勢。

隨著主動式ETF產品數量增多，未來競爭將更加白熱化。專家建議，投資人在挑選時不妨從基金公司的主動管理歷史、操作團隊實力，以及產品風格與自身投資目標的契合度出發，做出更有策略性的配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 台股

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