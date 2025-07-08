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006208改不配息擊敗0050？股魚搖頭勸「買00663L更便宜」績效衝兩倍

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰臺灣加權正2（00663L）近期分割，每張價格不到28元，較0050便宜，且無配息機制。中央社
國泰臺灣加權正2（00663L）近期分割，每張價格不到28元，較0050便宜，且無配息機制。中央社

富邦台50（006208）近期終於宣布調降經保費，更暗示可能進行分割，還祭出收益平準金機制，但不少網友認為走錯路，應改成「不配息」才能與元大台灣50（0050）做出差異化，財經專家股魚則在臉書直言，若想追求長期增長又懶得手動再投入的投資人，其實有「2招」更直接，即買ETF連結基金或購買正二槓桿型ETF如近期剛進行分割的國泰臺灣加權正2 （00663L），其中00663L價格比0050還便宜，但績效數字是兩倍以上，且無配息機制

財經專家股魚在臉書以「網友出招：006208想幹掉0050，乾脆改成不配息？但真想不配息，這兩招更直接！」為題發文，表示其實在市場中想要投資市值型又不想手動配息再投入，有兩種方式可以解決，一是買銀行端發行的ETF連結基金，有不配息的ETF可供選擇，另一種則是購買市值型正二的ETF，放大績效。

股魚說明，許多人都說正二不能長期投資，但這其實要取決於投資人的風險偏好，能不能接受兩倍波動，能接受的話則可參考過往績效。從4/9反彈以來，市值型反彈33%以上、正二反彈69%以上；若以近5年績效而言，市值型為140%以上，正二績效則達到320%以上

股魚表示，很多人所謂的長期投資可能連1年都撐不下去，但正2產品有超過10年的績效紀錄可以回溯，可能比許多人的投資週期還長。正二因長期累積績效頗高，也導致市價來到一定門檻，但00663L近期分割1拆7，分割後每張價格不到28元，「比0050還便宜，但績效數字可是很猛的兩倍以上！」若過去覺得投資正二價格很貴買不起，想體驗正二的績效與波動，分割後的00663L就便宜很多。

市場法人指出，正如同股魚提到的台股4/9反彈後，00663L績效是0050的兩倍以上，可見正二適合在台股大跌時搶反彈行情。針對風險屬性較低的投資人，則可考慮市值型ETF黑馬的國泰台灣領袖50（00922）有台積電當作基底（約30%），但成分股較為均衡，風險分散，適合投資人或退休族長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00663L國泰臺灣加權正2 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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