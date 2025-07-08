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00919今年剩下兩季預估配息會0.72幹到底？ 存股哥：只要股價不低於21.77元

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00919已連續4季配息0.72元，金融股權重高、現金流穩健，即使經歷關稅股災，配息與分配水位依然充足。中央社
00919已連續4季配息0.72元，金融股權重高、現金流穩健，即使經歷關稅股災，配息與分配水位依然充足。中央社

00919已經連續4季配息0.72，就連關稅股災也這樣維持高配息，目前收益平準金1.05、資本平準金5.39，可分配水位依然充足，我認為只要不低於上一季的除息參考價21.77，那未來兩季應可以連續配0.72沒問題。

看一下目前00919的成分股構成，前三大權重股分別是國泰金（13.65%）、中信金（12.93%）、富邦金（9.83%），光這三支重磅金融股就佔整體權重36.41%，不說的話還以為它跟00878交換靈魂了。

金融股在今年表現相當勇猛，大多數金融股已經從4月當初關稅股災回穩，部分金融股像第一金、元大金即將挑戰近20年高價，玉山金、中信金已破近20年高價，金融股持有比例高的ETF，下半年可以期待一下。

「隔岸觀浪波濤洶湧，高空看海風平浪靜」，同一件事你可以用很多角度去看它，就像過去幾年金融股沉寂了很長一段時間，你光看不好的那幾年的確賺了股息賠了價差，但把時間拉長來看，卻是股息價差一起賺。

所以存股這件事一定要看長期，就像00919在過去一年股價走跌，在我看來這段時間根本就是用低價累積張數的好機會，因為你永遠不會知道股價什麼時候會開始發動，就像今年的金融股，你得長期持有才能享受今年的豐厚報酬。

我目前持有00919共50張，雖然仍處帳損狀態，不過我的總值跟現金流卻是不斷往上增加，相對低價對我而言才是累積張數的好機會，我才不要等到股價創新高時，才來後悔當初怎麼不多買一點。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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